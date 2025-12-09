היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון, עו"ד מירי פרנקל שור, הפיצה מכתב לחברי הוועדה לקראת הדיון המתוכנן היום (שלישי) בחוק הפטור מגיוס, בו היא מתריעה מפני בעיות משפטיות ועקרוניות בנוסח המוצע.

לפי טיוטת החוק של יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט, 10% מהיעדים השנתיים יכולים להתמלא באמצעות שירות אזרחי-ביטחוני במקום שירות צבאי סדיר.

השירות כולל עבודה ביחידות סמך של משרד ראש הממשלה כמו השב"כ והמוסד, וכן בשירות בתי הסוהר והמשטרה. אפשרות זו תהיה פתוחה אך ורק לבוגרי מוסדות חינוך חרדיים.

פרנקל שור כתבה בחוות דעתה כי "חלופת השירות האזרחי-ביטחוני, הפתוחה רק לבוגרי מוסדות חינוך חרדיים, מהווה פגיעה בשוויון, שכן טיבו של השירות הלאומי-אזרחי שונה בתכלית מהשירות הצבאי, גם אם מדובר בשירות אזרחי-ביטחוני".

היא הוסיפה כי "בין היתר, לאור משכו של השירות האזרחי-ביטחוני, היותו רצוני ללא כפייה, קצר משמעותית מהשירות הצבאי וגם אינו כולל שירות במערך המילואים".

היועצת המשפטית הדגישה גם את הפן הביטחוני: "חלופת השירות האזרחי-ביטחוני, אף שהיא קרובה יותר למרכיב הביטחוני, ודאי מזו של שירות הלאומי-אזרחי, אינה עומדת נכון לעת הזו במבחן הצרכים הביטחוניים העכשוויים המחייבים את העלאת סד"כ הלוחמים והחיילים הצה"לי".

על פי הנוסח המוצע, היעדים קובעים כי 8,160 צעירים יגויסו לשירות צבאי ואזרחי בשנה הראשונה - שמוגדרת כשנה וחצי עד יוני 2027.

בשנה השנייה היעד יורד ל-6,840, בשלישית יעלה ל-7,920, וברביעית לא פחות מ-8,500. החל מהשנה החמישית ואילך, יגויסו 50% מכל מחזור גיוס שנתי של בוגרי החינוך החרדי, כאשר עד 10% מהיעד השנתי יכולים להיות בשירות אזרחי-ביטחוני.