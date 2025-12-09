לראשונה התקיים יום ממלכתי לציון העלייה ההיסטורית של יהודי תימן, בעקבות חוק חדש שאושר בכנסת. יוזם החוק, ח"כ יונתן משריקי, אמר כי החקיקה לא נועדה רק על מנת להכיר במורשת יהדות תימן, אלא גם כצעד להוקרת גבורת העולים ולזכרם של אלו שהלכו בדרך ולא זכו להגיע למדינת ישראל.

החוק, שעבר בכנסת בינואר 2025, מבוסס על הצורך להוקיר את סיפור עליית יהודי תימן. נשיא המדינה יצחק הרצוג שנאם באירוע הביע את תחושת ההוקרה כלפי העולים וצאצאיהם, והדגיש את החשיבות של זיכרון ההיסטוריה בתולדות עם ישראל. "עלייה טבעית, שקדמה למדינה, לעיתים אף קדמה להיסטוריה הציונית המוכרת לנו. זהו יום בו מדינת ישראל מביטה לעולי תימן ואומרת: תודה", אמר הרצוג.

ח"כ משריקי הוסיף: "הסיפור של יהדות תימן הוא לא סיפור שוליים. הוא אבן ראשה בבנייתה של ארץ ישראל. זהו רגע היסטורי בו אנחנו נותנים כבוד למורשתם, לזיכרונם ולגבורתם של אלפי נשמות".

החוק שנחקק מציין שלושה מרכיבים מרכזיים: דיון במליאת הכנסת, כנס עיוני שנתי שיתמקד בסיפור העלייה ההיסטורי ופעילות חינוכית-ערכית במוסדות החינוך ברחבי הארץ. זאת במטרה לשמור על המורשת ולחנך את הדור הצעיר על ההיסטוריה המפוארת של יהודי תימן והערכים שנמסרו לדורות הבאים.