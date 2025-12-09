הרב כהן ז"ל צילום: בחדרי חרדים

הרב אברהם כהן זצ"ל, רבה של המועצה המקומית אזור במשך עשרות שנים, הלך אמש לעולמו בשיבה טובה בגיל 89. הרב, שנולד במרוקו בד' כסלו תרצ"ג לאביו רבי אהרן כהן ז"ל ולאמו מרת שמחה, היה דמות מרכזית בחיי הקהילה המקומית. במשך עשרות שנים שימש הרב זצ"ל כרב המועצה המקומית אזור והרבה פעלים לתורה תוך מסירת שיעורים בבתי הכנסת. הרב זכה לאהבה ולכבוד מכל תושבי היישוב והיה ידוע בענוותנותו, כשלא החזיק מעצמו והיה שפל ברך. הלוויתו תצא היום (שלישי) בשעה 10:00 בבוקר מביתו ברחוב שפרינצק 28 באזור. ארונו יעבור במסע פרידה מיוחד דרך 12 בתי הכנסת המרכזיים ביישוב, ובשעה 14:00 יגיע לבית העלמין בלוד שם ייטמן.