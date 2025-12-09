באדיבות כאן חדשות

תיעוד חדש ומזעזע של מוהאנד אל-חטיב, מחבל מעזה שלקח חלק בטבח השבעה באוקטובר בטענה שהוא "עיתונאי", מגלה כי הוא מבקר בשוק בבריסל בבלגיה באין מפריע. מתברר כי המחבל זכה למעמד של פליט ולמקלט במדינה.

באופן בלתי ברור, המחבל הצליח להימלט מעזה במהלך המלחמה ולהגיע לבלגיה.

שגרירת ישראל בבלגיה, עידית רוזנצווייג-אבו, שחשפה את התיעודים המקוממים ברשת X, פנתה לרשויות הבלגיות, וכתבה: "האדם שרץ בשמחה לישראל עם שאר הרוצחים... נהנה משוק חג המולד באנטוורפן. אני מקווה שהוא ייעצר לחקירה בקרוב".

בהודעה נוספת, השגרירה ציינה כי הוגשה כבר תלונה במשטרה הבלגית נגד אל-חטיב, והיא מקווה שהרשויות ינקטו בצעדים מהירים למעצר המחבל והסגרתו לישראל.