מחקר חדש של ארגון "לב בגליל" מצביע על מגמה חמורה של צעירים שעוזבים את הצפון ומחפשים עתיד במקום אחר. המחקר מגלה ש-64% מהתושבים בצפון שוקלים לעזוב את האזור, ובקרב הצעירים, הנתון עולה ל-83%.

"בשנים האחרונות ישנה תחושת תסכול ומיאוס בקרב אוכלוסיות שונות בצפון", אומר אופיר שיק, יו"ר ארגון "לב בגליל" בראיון לערוץ 7. "לא תיארנו לעצמנו שהטלטלה תהיה כל כך עמוקה. קשה לראות את הנתונים שיצאו מהסקר, במיוחד כשהתברר שצעירים, שעזבו או שוקלים לעזוב את הצפון, מציינים את חוסר התעסוקה כאחד הגורמים המרכזיים".

המחקר מצא כי העובדה שאין בגליל מקומות עבודה איכותיים, שמספקים שכר הולם ומאפשרים התפתחות מקצועית, היא הגורם המרכזי לכך שצעירים לא רואים עתיד באזור. "אם יהיו כאן מקומות עבודה איכותיים, צעירים לא יעזבו. אנשים אוהבים את הצפון ורוצים לגור כאן, אפילו אנשים מהמרכז יבואו אם תהיה להם עבודה טובה ושכר הוגן", מעריך שיק.

הנתונים מצביעים על כך ש-69% מהצעירים בגילאי 18-29 ו-82% בגילאי 30-39 יבחרו לעבור לצפון אם יהיו מקומות עבודה עם שכר גבוה. המסקנה ברורה: תעסוקה היא המפתח לשינוי.

שיק לא מוותר על התקווה לשינוי - גם לאור המצב הקשה. "אני מאמין שהתקציב הממשלתי שאושר באחרונה בממשלה יכול להיות תחילתו של שינוי משמעותי", הוא אומר, "יש תקציב בשווי של 3 מיליארד שקלים שניתן לשימוש לצורך חיזוק המרכז בגליל, ועוד 12 מיליארד שקלים לקו העימות. אם ייעשה בכסף שימוש נכון, מדובר בהזדמנות יוצאת דופן לשנות את המגמה".

שיק מציין שעם התקציב הזה, יש אפשרות למנוע את המשך בריחת הצעירים מהצפון, ולמשוך אוכלוסיות חדשות למרכזי הערים בגליל. "העבודה היא לא רק לבנות בתים. אנחנו צריכים לתכנן את המגוון הכלכלי, את מקומות העבודה".

לאורך השנים נעשו ניסיונות לחזק את ההתיישבות בגליל באמצעות סבסוד קרקעות, אך שיק מציין כי זה כבר לא מספיק. "הסבסוד לא מספיק כדי למשוך את האנשים", הוא אומר. "בסופו של דבר, אנשים רוצים להיות כאן, אבל אם אין להם תעסוקה איכותית, הם יעזבו. זו הסיבה העיקרית שהם עוזבים.

אנחנו חייבים ליצור מקומות עבודה איכותיים והזדמנויות תעסוקה שימשכו צעירים, וגם עלינו להציע דיור במחירים שיכולים להתאים לאוכלוסיות השונות בגליל", הוא אומר. "הצעדים האלה הם המפתח להתפתחות העתיד של הצפון,.אם נצליח לעשות אותם - נוכל לראות גל של צעירים שהופכים את הצפון לביתם".