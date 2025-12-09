בתיאטרון ירושלים נערך אמש האירוע הממלכתי הראשון לציון עליית יהודי תימן והנצחת זכרם של הנספים בדרכם לארץ ישראל.

הטקס נערך ביוזמת משרד המורשת ועיריית ירושלים, לציון יום תחילת מבצע "כנפי נשרים", בהתאם לחוק שיזם חבר הכנסת יוני משריקי.

באירוע, שהונחה על ידי ורד יפתחי גרין, שולבו מופעים ותכנים מרגשים שהמחישו את סיפור העלייה. שחקן שגילם שליח של הג'וינט והסוכנות "קידם" את פני האורחים, ובקבלת הפנים הוצגה תערוכה אותנטית שכללה תצלומים, מאכלים מסורתיים וסיפורי הצללים של המסייעים לעלייה.

הטקס נפתח בהמחזה של ירידה מכבש מטוס בלבוש תימני מסורתי, ובהקרנת שמותיהם של כ-400 נספים בדרכם מתימן לישראל, על גבי מסך לד מיוחד. הזמר ציון גולן שר את "לך אלי תשוקתי", והשר לשעבר משולם נהרי השיא את לפיד הזיכרון.

עוד הופיעו באירוע הזמרים חיים ישראל ובר צברי, יחד עם להקת "ילדי המארי" מפרדס חנה, שנשאו תמונות של סביהם וביצעו את השיר "מדור לדור". סיפור חייה של מרים ליבי בת ה-102, ששרדה את המסע אך איבדה את משפחתה, הוקרן באמצעות סרטון בינה מלאכותית.

בטקס הוקרה גם הזמר אהרון עמרם ז"ל, שנפטר לאחרונה, וכן הוענקו אותות הוקרה לגיבורי ישראל ארז קהלני, יהונתן מעטוף ויחיאל אהרון - פצועי מלחמות ממשפחות עולי תימן. גיבור ישראל אביגדור קהלני, ח"כ משריקי וד"ר יגאל בן שלום העניקו את האותות.

נשיא המדינה וראש הממשלה בירכו את המשתתפים בהודעות וידאו מיוחדות לרגל האירוע.

שר המורשת עמיחי אליהו אמר, "300 נפשות עלו מתימן ב-1882, הרבה יותר מהביל"ויים, שהיו 15 נפשות. לצערנו, לא סיפרו את הסיפור הכל כך מלא השראה שלהם בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל, אבל הם החלוצים האמיתיים, יהודי תימן... מורשתה של יהדות תימן ראויה וצריכה להיכתב לדורות".

ח"כ יוני משריקי הוסיף, "כבן לעדה התימנית, זוהי זכות גדולה עבורי להגיע לרגע המרגש הזה, אשר מעלה על נס, לראשונה ובאופן ממלכתי, את מורשתה המפוארת של יהודי תימן... הטקס שיתקיים בכל שנה... יביא לידי ביטוי את התרומה הגדולה של העלייה לחברה הישראלית".