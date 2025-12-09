יוסי דגן עם מייק לולר מועצה אזורית שומרון

ראש מועצת שומרון יוסי דגן נחת בוושינגטון, ארה"ב, למרתון פגישות בן שלושה ימים, שבשיאו ישתתף בשימוע היסטורי בקונגרס האמריקני בנושא יהודה ושומרון.

במהלך ביקורו צפוי דגן להיפגש עם סנאטורים, חברי קונגרס, בכירים בממשל טראמפ וראשי הקהילה האוונגליסטית, שיגיעו במיוחד לוושינגטון לצורך הפגישות.

השימוע, שיתקיים בוועדת המשנה למזרח התיכון של ועדת החוץ בקונגרס, ייערך תחת הכותרת: "הבנת יהודה ושומרון: דינמיקה היסטורית, אסטרטגית ופוליטית ביחסי ארה"ב-ישראל".

זהו השימוע הראשון בהיסטוריה של ארה"ב בו נבחר השם "יהודה ושומרון" ולא "הגדה המערבית", תוך התמקדות בחשיבותם התנ"כית והאסטרטגית של האזורים - ולא בתוכניות להקמת מדינה פלסטינית.

אורח מרכזי בשימוע יהיה פרופ' יוג'י קנטרוביץ'. את הדיון יוביל יו"ר ועדת המשנה, חבר הקונגרס מייק לולר, אשר קיים שורת פגישות עם דגן בשנה האחרונה, והביע תמיכה פומבית בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

לולר הזמין את ראש מועצת שומרון להשתתף בדיון החשוב וההיסטורי לאחר שנפגש עמו מספר פעמים בחודשים האחרונים. "שוחחתי עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן על הסוגיות הנוגעות ליהודה ושומרון ומה נוכל לעשות יחד כדי לחזק את התמיכה ולפעול יחד למען הבטחת הריבונות". הוא הצהיר גם כי יקיים דיון בוועדה בראשותו בנושא: "כיו"ר ועדת המשנה למזרח התיכון, אני מצפה לערוך שיחות ודיונים על הנושא הזה באופן ספציפי".

דגן הודה ללולר על קיום הדיון ההיסטורי בוועדה בקונגרס ואמר: "זה דיון חשוב מאין כמותו לא רק בשל עצם הדיון אלא גם בשל מה שהוא מייצג. בפעם הראשונה מתקיים דיון על יהודה ושומרון ולא על השקר שנקרא: 'גדה מערבית'. יש לדיון הזה משמעות הרבה מעבר לעצם קיומו".

במהלך הביקור מקדמים "ידידי השומרון בארצות הברית", בתיאום עם דגן, יוזמת חקיקה ב-20 מדינות בארה"ב, שתכיר בשמות "יהודה ושומרון" כשמות הרשמיים במסמכי המדינה במקום "הגדה המערבית". החוקים כוללים הכרה בזכות ההיסטורית של ישראל באזור.

יוזמה דומה מקודמת בקונגרס האמריקני עצמו, על ידי שדולה למען יהודה ושומרון, בראשות חברת הקונגרס קלאודיה טני. יו"ר ועדת החוץ של הקונגרס בריאן מאסט כבר החיל את המדיניות בוועדה שבראשותו.