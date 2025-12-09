שרת התחבורה מירי רגב התייחסה הבוקר לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וטענה כי מדובר במהלך מתבקש לניהול המדינה.

"זה משפט שלא היה צריך להתחיל", אמרה בראיון לרדיו 'קול חי' והאשימה את ה"מאפיה משפטית", כלשונה, בתפירת תיקים לראש הממשלה.

לטענתה, המשפט הפך למעמסה בלתי סבירה על ניהול המדינה. "הוא צריך לדבר עם טראמפ, לטפל באיראן, לייצב את הצפון - ובמקום זה שואלים אותו כמה בקבוקי יין היו על השולחן לפני 16 שנה".

רגב טענה כי המציאות המשפטית לא מאפשרת לראש הממשלה לקדם הסכמות רחבות בגלל מגבלות ניגוד העניינים. לדבריה, נשיא המדינה צריך לאשר את הבקשה כדי לאפשר לנתניהו לשמש כמגשר אמיתי ואף לקדם ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר.

לגבי העימות בין שר הביטחון ישראל כץ לרמטכ"ל אייל זמיר, אמרה רגב: "השר אינו חותמת גומי". היא קראה לשני הצדדים להנמיך להבות ולכבד את שרשרת הפיקוד: "אי אפשר שכשנוח - מעבירים לאישור השר, וכשלא נוח - לא". היא הבהירה כי ראש הממשלה כבר התערב, וייתכן שיידרש צעד משמעותי יותר.

בדבריה הבהירה כי בתקופת כהונתה אין עבודות תשתית בשבתות ובחגי ישראל. “לא עובדים בשבת. לא משנה מי הקבלן. אנחנו שומרים על הסטטוס־קוו”.