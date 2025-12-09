חפירות ארכיאולוגיות במרכז ברלין חושפות עדויות למאות נכסים יהודיים שהוחרמו על ידי הנאצים ומעולם לא הוחזרו.

מאז ימי הביניים התגוררו יהודים רבים במרכז העיר, ויותר מ-200 בתים ונכסים היו שייכים להם. הנאצים החרימו את הנכסים ואיש מהבעלים לא קיבל פיצויים הולמים.

עקב הרס בזמן המלחמה ושחזור שהתעלם מההיסטוריה, אבדו העדויות האדריכליות לחיים היהודיים במרכז העיר. האזור, שהיה בנוי בצפיפות, כולל כיום שטח פתוח בגודל 7.2 דונם המשמש כפארק ציבורי ברובע מיטה.

בעבר עמדו במקום מבנים מפוארים כמו מלון "מלך פורטוגל", שהתגאה בבית כנסת והציע אוכל כשר. עד שנות ה-30 שימש המלון כמרכז לפעילויות תרבותיות בקהילה היהודית.

המרחב עובר כעת עיצוב מחדש על ידי מדינת ברלין. במסגרת העבודות נחשפו השרידים האחרונים למבנים ברחובות בורגשטראסה 8 עד 22, כך דיווח עיתון "בילד". צוות ארכיאולוגי בראשות ד"ר גרסון ז'וטה בוחן את השרידים ויוצר מודלים תלת-ממדיים של המרתפים, לפני שמחפר הורס את האתר.

החופרים חשפו את שרידי הבית ברחוב בורגשטראסה 20, ששייך לחתן פרס נובל והכימאי ריכרד וילשטאטר. כיהודי, הוא נרדף ונמלט לשוויץ ב-1939, איבד את כל רכושו ונפטר ב-1942. גרמניה המזרחית הכריזה על הנכס כרכוש ציבורי ב-1951.

בתים נוספים שנחפרו היו שייכים ליהודים. "ארבעת הנכסים ברחובות בורגשטראסה 12, 13/14, 16 ו-20 נגנבו מבעליהם היהודים. אף אחד מהנכסים לא הוחזר - לא בתקופת חומת ברלין ולא לאחר האיחוד", אומר ההיסטוריון ד"ר בנדיקט גבל ל"בילד" הגרמני.

לדבריו, פיצוי כספי לצאצאי הבעלים לא שולם, או הסתכם באחוזים בודדים משווי השוק. "הפוליטיקאים והממשל בברלין עוצמים עין מכך ומתכננים כאילו השטחים נרכשו ביושר - וזה לא המקרה לגבי 20 אחוז מהאזורים", הוסיף.

הבית ברחוב בורגשטראסה 13/14 היה שייך לסוחר הבולים היהודי פיליפ קוסאק. ברלין חייבת לו עותק של הבול האגדי "מאוריציוס הכחול", השמור במוזיאון התקשורת. קוסאק נמלט לדנמרק ב-1935 ונפטר שם ב-1938. גרמניה המזרחית החרימה את רכושו והכריזה עליו כרכוש ציבורי ב-1968.