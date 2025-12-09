דבריו של סעדה שהציתו סערה בדיון ערוץ כנסת

מהומה פרצה הבוקר (שלישי) בדיון בוועדת החוקה של הכנסת, לאחר שח"כ משה סעדה (הליכוד) פנה למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, והשתמש באמירה שעוררה סערה.

"גיל, תסתכל עלי, ישבו פה במקום שלך עם אותו חיוך סגן הפצ"רית ואתה יודע איפה הוא היום. ואתה תגיע, גיל, לאותו מקום אם תמשיך ככה".

בעקבות דבריו התפרצה חברת הכנסת נעמה לזימי (העבודה) לעבר יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן, וצעקה: "הוא מאיים עליו, על מה הוא אומר לו את זה? אתה צריך לעצור את זה".

סעדה השיב: "אני לא מאיים, הם עבריינים" ואמר ללימון: "אני מציג לך תמונת מראה על ההתנהלות שלכם. אתם לא תשבשו ולא תזהמו חקירה".

כאשר לימון ניסה להשיב לדבריו, קטע אותו סעדה ואמר: "אני אגיד לך את האמת, וכשאני מדבר - אתה תשתוק".

הדיון התלהט עוד יותר כאשר ח"כ לזימי המשיכה למחות, ויו"ר הוועדה רוטמן הורה לה לצאת מהאולם. ביציאה אמר: "הפכתם את הייעוץ המשפטי ובג"ץ למפלגה פוליטית".