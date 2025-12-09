מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נשא היום (שלישי) דברים בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, והתריע מפני סכנות ממשיות של השפעה זרה על מערכת הבחירות הקרובה, הצפויה להתקיים בשנת 2026.

אנגלמן התייחס בדבריו לעלייה באיומי הסייבר מצד איראן ולמקרי הריגול שנחשפים לאחרונה בישראל, ואמר כי "עלינו להכיר בכך שהשפעות זרות עלולות לצוץ ולהשפיע על התהליך הדמוקרטי שלנו. מדינת ישראל נכנסה לשנת בחירות. במהלך שנת בחירות, האיום מתעצם ועלול לסכן את התהליך הדמוקרטי".

לדבריו, ההשלכות האפשריות של מתקפות כאלו חמורות: "יצירת כאוס ביום הבחירות, פגיעה באמון הציבור במערכת הבחירות, השפעה על הבוחרים ועיוות תוצאות הבחירות, שחיקת אמון האזרחים בספירת הקולות ובתוצאות, העמקת הפילוג החברתי ועוד".

אנגלמן חשף כי משרדו נמצא בעיצומה של ביקורת בנושא ההתמודדות עם השפעה זרה בזירה הדיגיטלית, ואמר: "אנו בעיצומה של עבודת הביקורת על התנהלות הממשלה מול השפעה זרה בתחום הדיגיטלי. כבר ניתן לומר שהממצאים מצביעים על ליקויים משמעותיים".

המבקר קרא לגופי המדינה לפעול בדחיפות: "על גופי הממשלה וועדת הבחירות המרכזית להתעשת ולשפר את מוכנותם למניעת השפעה זרה על הבחירות הצפויות להתקיים בישראל בשנה הבאה".