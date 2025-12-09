חנוכה - חג האור. אנחנו נמצאים בחודש מאוד מיוחד. חודש כסלו, שמסמל את האור, שמסמל ניסים. זו הזמנה להתחבר, ולעשות את ההדלקה בתוכנו, להצית את האור הפנימי שבנו.

כשאנחנו מצליחים להאיר את עצמנו, אנחנו גם יכולים להאיר את הזוגיות שלנו.

הנה ארבעה כלים חשובים איך מייצרים אור חדש ויוצרים קשר של קרבה אמיתית:

1. אור וחושך יחדיו

אם רואים אור, זה אומר שלפני כן היה חושך. כדי לראות אור, יש צורך בחושך. לא ניתן להאיר אור באור. כשאנחנו באים למפגש, ובכלל בחיים, חשוב לדעת שלכולנו יש מצבים של חושך. במצבים כאלה, שנוצרת סגירות ואי נעימות, במקום לשקוע בתוך החושך, להעמיק את התחושות השליליות ולהחליט שזהו, נגמר -אפשר ממש להאיר מחדש. עם מעט חשיבה יצירתית וקלילות, אפשר להאיר מחדש את המציאות הלא נעימה. זכרו: נפלתם לחושך? זה הזמן להאיר.

2. אור = משמעות

לפעמים מצב סבוך הוא הזמנה לנסות לפרש אחרת את המציאות, לתת מבט אחר על מה שקרה. אם נצליח להגיע למשמעות אחרת וטובה למה שאנחנו רואים, החיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים ושמחים. מבט טוב הוא תמיד פותח את הלב ואת הקרבה.

איך מיישמים את זה? מתחילים להודות על כל הדברים הטובים והמשמעותיים שאנחנו רואים. לא פעם, אנחנו מסתבכים בפירוש שגוי שנתנו למה שראינו או ממשפט שנאמר. בואו נחשוב, איזו משמעות טובה נוכל להוסיף לבן הזוג. אולי יש משהו שאנחנו מפרשים בצורה אוטומטית וכדאי לשים לב לזה באור ומשמעות חדשים.

3. לחפש את האור

החשמונאים חיפשו פח שמן, כדי שיוכלו להדליק אתו את המנורה. מתי חיפשנו שמן כדי להאיר? כשאנחנו באים למפגש, יש לנו ציפיות איך הבן זוג יתנהג, יראה, ידבר. אני מציעה לשנות את הגישה - בואו למפגש עם הסקרנות לחפש את החן בשני, לחפש את האור ואת הכלי שניתן בעזרתם להאיר אחד לשני.

4. הנר הייחודי שבכל אחד

חודש כסלו מזכיר לנו את דברי ר' נחמן: "כִּי יֵשׁ בְּכָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל דָּבָר יָקָר, שֶׁהוּא בְּחִינַת נְקֻדָּה, מַה שֶּׁאֵין בַּחֲבֵרו". בכל אחד ואחד מאיתנו יש אור מיוחד.

הרב קוק מחזק את זה במשפט הידוע: "צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו".

כשאנחנו מצליחים להדליק את האור הפנימי שבנו ולחפש את האור הייחודי שבבן הזוג, אנחנו יכולים ליצור זוגיות של אור אמיתי - קשר שמאיר את שנינו ומאיר את העולם סביבנו.

שרה אברמוביץ' היא מאמנת אישית להגברת יחסים קרובים בזוגיות ובמשפחה, ולמציאת זוגיות והיא חלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

