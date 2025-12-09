1,500 מטר רבועים של ורוד טהור. זה מה שרואים כשנכנסים למרכז של אילה ברלין בפתח תקווה - מרכז שהפך לבית עבור אלפי נשים דתיות, חרדיות וחילוניות שמגיעות לכאן עם בעיה שקשה לדבר עליה: שיער בפנים.

"הוורוד אצלי זה לא עיצוב, זה מסר", אומרת ברלין. "כשמטופלת נכנסת לכאן אני רוצה שהיא תרגיש שהכל אפשרי, שיש תקווה. מבחינתי הצבע הזה מסמל בדיוק את זה - תקווה".

אבל הסיפור של אילה לא התחיל כאן, הוא התחיל בבית דתי בדרום בתל אביב, עם ילדה בת 12 שהסתירה את הפנים שלה מהעולם.

המסע האישי של אילה

"הייתי בת 12 כשהתחיל לגדול לי שיער בפנים", מספרת ברלין, "אקנה, שיעור יתר.. באמת מה לא סבלתי. אני זוכרת שהייתי הולכת לבית הספר עם צעיפים גם בקיץ כדי להסתיר את השיער בפנים. רק מאוחר יותר הבנתי שזה בגלל שיש לי שחלות פוליציסטיות - מצב שסובלות ממנו 10-15% מהנשים בגיל הפוריות, אבל אף אחד לא באמת דיבר על זה אז".

תסמונת השחלות הפוליציסטיות (PCOS) היא הפרעה הורמונלית שגורמת להמון תופעות לוואי בקרב נשים, בין היתר, לשיעור יתר ואקנה. "ניסיתי לעשות הכל כדי למצוא פתרון", מספרת ברלין, "שעווה שגרמה לכוויות, מריטות שפצעו לי את העור. הלכתי לעבוד בגיל צעיר ואת כל מה שהרווחתי הוצאתי על טיפולי אפילציה. הוצאתי עשרות אלפי שקלים על טיפולים ושום דבר לא עזר. כל טיפול היה עוד אכזבה. זה פגע לי בביטחון העצמי ובשלב מסוים הרמתי ידיים, התחלתי לקבל את זה שאני הולכת לסבול מזה כל החיים".

דווקא הכאב הזה, היא מספרת, הוא שהוביל אותה לעולם הקוסמטיקה. "שום דבר לא עזר, כל טיפול שעשיתי רק החמיר והתופעות לוואי היו נוראיות. המשכתי להסתיר את הפנים שלי והתביישתי מאוד באיך שאני נראית. חיפשתי מישהו שיוכל לעזור לי. אמרתי לעצמי שאם אני סובלת כל כך, בטח יש עוד נשים שמרגישות אותו הדבר. אם אני חושבת על זה רגע ברצינות הסיבה האמיתית שהלכתי לתחום הקוסמטיקה היא שרציתי לעזור לנשים להרגיש טוב עם עצמן. אם לי לא היה את זה, אז לפחות אני אהיה שם בשביל נשים אחרות".

"אם אין פתרון - אני אמצא אותו"

ב-2014 אילה התחילה את הדרך המקצועית שלה בחדר קטן בדירה שכורה. "המטופלת הראשונה שהגיעה אלי סבלה מאקנה. אקנה קשה בכל הפנים. היא אמרה שניסתה כל טיפול וכל תכשיר והמצב לא השתפר. עבדתי איתה שלב-אחרי שלב, עם חומרים נכונים, טיפולים מדויקים ובתוך זמן קצר יחסית הצלחנו לשפר את מצב העור שלה והוא החלים לגמרי. מיד אחר כך התחילו להגיע אלי עוד ועוד בנות, כולן הגיעו מפה לאוזן. בזמן שטיפלתי בהן, דיברנו והקשבתי לכל אחת ועם הזמן הצלחתי לזהות קווי דמיון בין הסיפורים וראיתי את השלבים הקבועים של ריפוי העור. הבנתי שיש פה שיטה ברורה שחוזרת על עצמה ומצליחה לעבוד לכולן. הבנתי שטיפול באקנה הוא לא רק טיפול בעור אלא גם בנפש. מכל השיחות עם המטופלות שלי הבנתי שזאת לא רק בעיה קוסמטית, זה משהו שפוגע בכל תחום בחיים".

כשהביקוש גדל, היא פתחה מרכז טיפולים בפתח תקווה. "אבל אז משהו מעניין קרה", היא מספרת, "רוב המטופלות שטיפלתי בהן באקנה סיפרו לי שהן מתמודדות גם עם שיער בפנים ומחפשות פתרון. זה לא מקרי - לרוב שתי הבעיות נובעות מאותו מקור הורמונלי".

כשהבינה את הצורך, אילה החליטה למצוא פתרון אמיתי. "רציתי משהו שיעבוד באמת, לא עוד שיטה שנראית נוצצת אבל משאירה אותך מאוכזבת. פתרון אמיתי שיעזור לי ולעוד בנות שמתמודדות עם הבעיה הזאת".

פריצת דרך בהסרת שיער בפנים: שיטת B.SIGMA (בי סיגמה)

יחד עם בעלה, מהנדס ביו-רפואה בוגר אוניברסיטת תל אביב, הם השקיעו ארבע שנים בפיתוח שיטת B.SIGMA (בי סיגמה)- טכנולוגיה מהפכנית להסרת שיער בפנים. "השיטות האחרות שהיו קיימות בשוק לא עבדו על שיער בפנים כי הן לא פותחו למטרה הזאת", מסבירה ברלין. "שיער בפנים הוא שונה לגמרי משיער בגוף - הוא דק, פלומתי ועדין יותר משיער בכל שאר הגוף, לכן צריך טכנולוגיה שמיועדת במיוחד לזה".

המכשיר שפיתחו מדייק את אורכי הגל כך שיתאימו למאפיינים הספציפיים של שיער הפנים והוא עובד ללא שעווה, ללא גילוח, בלי חוט ובלי מריטה בכלל. "זו שיטה שבאמת עובדת והמטופלות שלי רואות את התוצאות בעיניים", אומרת ברלין.

היום, מרכז אילה ברלין הוא המרכז הגדול ביותר בישראל לטיפול בשיער פנים ואקנה עם למעלה מ-30 חדרי טיפול ועשרות מטפלות מקצועיות. "כל יום מגיעות אלי יותר מ-250 בנות עם שיער בפנים והן יוצאות חלקות וחדשות. הן יודעות שאצלי הן יקבלו את הפתרון שהן חיפשו. אני יודעת מה זה לחפש פתרונות ולהגיע לכל מיני מקומות שמבטיחים תוצאות, לבזבז כסף ולהתאכזב. אצלי הבנות באמת מקבלות פתרון".

מרחב נשי ובטוח: "רציתי שכל אישה תרגיש בטוחה אצלי"

אחד הדברים שהכי חשובים לאילה הוא ליצור מרחב נשי ובטוח "כדי שכל אישה שמגיעה אליי להסיר שיער מהפנים ומהגוף תרגיש בטוחה", היא מסבירה. "חשוב להבין, הטכנולוגיה שלנו מתאימה ומיועדת לנשים - ולכן גברים בדרך כלל מגיעים לקליניקות אחרות בהן יש פתרונות טכנולוגיים שמתאימים להם. המרחב של המרכז שלי הוא נשי ב-100% כדי שכל אחת תרגיש בנוח לדבר, לשתף ולספר על הבעיה שלה ואנחנו כאן כדי למצוא לה את הפתרון שיתאים לה. זה משהו שהרבה מטופלות דתיות כותבות לי עליו, הן מגיעות אלי רגועות כי הן יודעות שהן מגיעות למרחב שבו הן מרגישות בטוחות".

הבנה מיוחדת לנשים דתיות וחרדיות

עם הזמן אילה הבינה שלנשים דתיות וחרדיות יש צרכים ייחודיים. "המון נשים דתיות וגם חרדיות מגיעות אליי והתחלתי להבין שנשים דתיות רוצות להיראות אחרת מנשים חילוניות, בגלל כיסוי הראש", היא מספרת. "כשאישה עם כיסוי ראש מגיעה אלינו לפגישת ייעוץ, היא והיועצת משרטטות יחד את קווי השיער שהיא רוצה להסיר - ביחס לכיסוי הראש שלה, פאה או מטפחת".

"אנחנו ממש מקפידות לשאול ולהבין בדיוק מה היא צריכה ואיך היא רוצה להיראות ורק אז מתחילות בטיפולים," היא מדגישה. "המטופלת חייבת להגיד לנו מה חשוב לה, מה מפריע לה ואיך היא רוצה להיראות - ואז נוכל להתקדם ולקחת אותה לשם ביחד".

המאבק על חיים והחלום על משפחה

למרות כל ההצלחה המקצועית, החיים האישיים היו מלאים באתגרים. אחרי 10 שנות נישואים, היא ובעלה לא הצליחו להיכנס להיריון. "התלוננתי במשך שנים ארוכות על כאבים ודימומים", היא מספרת, "אבל הרופאים ייחסו את הבעיה לתסמונת השחלות הפוליציסטיות שלי והתעלמו ממה שסיפרתי".

אחרי כמה שנים התגלתה האמת הקשה - אילה חולה בסרטן רירית הרחם, סרטן נדיר שמעט מאוד נשים חולות בו. כשהסרטן התגלה, הרופאים המליצו על כריתת רחם באופן מיידי.

"החלום הכי גדול שלי היה משפחה. משפחה גדולה, עם הרבה ילדים ושמחה בבית. חלמתי על ארוחות שישי, כולנו ביחד סביב שולחן גדול ושרים שירי שבת. זה הבית שגדלתי בו וזה הבית שרציתי להקים. כשאמרו לי שהולכים לכרות לי את הרחם החלום הזה התנפץ לי בפנים. פחדתי שפספסתי את הרכבת ולא תהיה לי ההזדמנות להקים משפחה".

אבל אילה לא ויתרה. היא הלכה לאינספור רופאים כדי לשמוע חוות דעת נוספות, עד שהגיעה לרופא בביה"ח איכילוב שהציל את חייה. במסע ארוך של תרופות וטיפולים קשים, היא הצליחה להחלים מהסרטן.

"היום אני מספרת את הסיפור שלי בכל הזדמנות", היא אומרת בנחישות, "כדי שעוד נשים ידעו ויכירו, ייבדקו ויוכלו להציל את החיים שלהן. אם את מרגישה שמשהו לא בסדר בגוף שלך - תלכי לשמוע עוד אבחנה, תיפגשי עם עוד רופא, אל תזניחי את הבעיות האלה. את מכירה את הגוף שלך ואת יודעת מתי משהו לא בסדר, אל תוותרי על עצמך".

כשנתיים לאחר ההחלמה, ברלין הצליחה להביא לעולם את ביתה הבכורה, נטע. "היא המתנה הכי גדולה שאי פעם קיבלתי, האור האמיתי שלנו", היא אומרת בהתרגשות. "אחרי כל מה שעברתי - הסרטן, הפחדים, הספקות - לראות אותה זה כמו נס".

"זה מה שהחזיר לי את הביטחון"

בשיחה עם מטופלות במרכז, ברור שהן מרגישות כאן משהו שונה. "עברתי הרבה עם השיער בפנים, עשיתי שעוות, חוט, אפילציה וגם לייזר, לא רק שהמצב לא השתפר, הוא אפילו החמיר", אומרת אמונה בת 28 מירושלים, "זאת הפעם הראשונה שאני רואה תוצאה אמיתית".

"לא ידעתי מה לעשות עם השיער בפנים, חשבתי על כל האפשרויות והבנתי שזאת האופציה הכי טובה שלי. היום אני עושה טיפול הסרת שיער פעם אחת בחצי שנה וזה מדהים", מספרת רבקי בת 24 מבני ברק. "כל המטפלות פה ממש מקצועיות, אני מרגישה בנוח בידיעה שיש כאן רק נשים והאמת היא שאני מכירה מלא בנות מהשכונה שלי שמגיעות לכאן כדי לטפל בשיער בפנים".

"אני סובלת משיער בפנים כבר כמעט 15 שנה ותאמיני לי שניסיתי הכל. כל מה שאפשר עשיתי והמצב שלי רק הלך והחמיר", מספרת מרינה, בת 42 מאשקלון, הגעתי למרכז של אילה ברלין עם קוצים עבים ושחורים בסנטר והמכשיר שלה זה הדבר היחיד שהצליח להציל אותי והחזיר לי את הביטחון העצמי שלי".

העתיד הוורוד

כשאילה מסתכלת על המרכז שלה היא יודעת שהמסע שלה היה שווה את זה. "מטופלת שנכנסת אלינו לטיפול רואה ורוד מול העיניים ומקבלת את התחושה שהכל אפשרי. הן חושבות שאין פתרון לבעיה שלהן, אני מוכיחה להן שהכל אפשרי ואין בעיה שאי אפשר לפתור".

"הוורוד כאן זה לא סתם צבע", היא מסכמת, "זה תזכורת שאחרי כל החושך שעברתי - האקנה, השיער, הסרטן - יש אור. ואני רוצה שכל אישה שנכנסת לכאן תרגיש את זה. שהכל אפשרי. שיש פתרון. שיש תקווה".

מרכז אילה ברלין

דרך יצחק רבין 1, פתח תקווה

077-670-4640