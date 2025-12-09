המגיש אייל ברקוביץ' תקף את הזמרת אחינועם ניני בעקבות דבריה לפיהם ישראל צריכה לוותר על השתתפותה בתחרות האירוויזיון הקרובה.

בתוכניתו המשותפת עם אראל סג"ל ב-103fm, כינה אותה "צבועה" וטען כי היא "שונאת את מדינת ישראל".

כזכור, ניני אמרה כי זו "שנה עם כל כך הרבה אבל, צער, אנשים בטראומה ובאובדן, היא לא שנה לאירוויזיון, השנה לא. נחזור בשנה הבאה בכוחות מחודשים, אינשאללה כדי לחגוג את השלום".

ברקוביץ' הגיב בחריפות: "היא צבועה. במילים מכובסות היא אמרה: 'בואו אנחנו נוותר', אבל היא בעצם עצובה שלא העיפו אותנו. היא בכלל שונאת ישראל, זאת. ההתבטאויות שלה הן הכי אנטי ישראליות. אני לא מבין איך משמיעים את השירים שלה עוד. אם אני אחראי על כל תחנות הרדיו - שיר אחד שלה לא מושמע".

שדרן הרדיו אראל סג"ל הזכיר כי ניני ייצגה בעבר את ישראל באירוויזיון יחד עם מירה עוואד, אך הדגיש כי "אנחנו לא מחרימים אף אחד".

ברקוביץ' לא הסכים והוסיף: "אחת ששונאת את מדינת ישראל לא ראויה להישמע בתחנות בישראל. היא כל הזמן בחו"ל, אז שתישאר בחו"ל, אל תבואי לפה. למה היא באה לפה? את באה להרגיז? איזה טיפוס מעצבן".

בהמשך השיחה ציין: "אנחנו מיעוט ענק בעולם, היהודים והישראלים. זה גרגיר. אם בתוכנו לא אוהבים את המדינה - אז לכו, רציני".

סג"ל סיכם בהומור: "כולם מעצבנים אותך, אתה אדם חסר סבלנות".