שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן ביצעו אתמול (יום שני) מבצע ממוקד נגד העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, במסגרת המאבק הבלתי מתפשר של משטרת ישראל בתופעה שעלולה להוות פלטפורמה לפעילות חבלנית.

במהלך הפעילות, שבוצעה יחד עם מתנדבים וכיתות הכוננות, נתפסו ונעצרו בכביש 4 שלושה מיניבוסים עם 60 שוהים בלתי חוקיים.

בנוסף נעצרו שלושת הנהגים - בני 67 ו-61 מכפר קאסם, ובן 44 מבני ברק - והם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה. בתום החקירה שוחררו הנהגים בתנאים מגבילים.

במקביל, סייר בוחן בדק את המיניבוסים ונמצא כי שניים מהם בעלי ליקויי בטיחות. הם הורדו מהכביש ונאסרו לנסיעה.

ממשטרת בני ברק-רמת גן נמסר כי תבחן מיצוי צעדים מנהליים ופליליים כנגד המסיעים.