תקופת בחירת הישיבה לשנה הבאה היא מהשלבים המשמעותיים ביותר עבור בנכם. לעיתים זו הבחירה העצמאית הראשונה שהוא עושה בחייו ואנחנו ההורים מצטרפים אליה מתוך אחריות והתרגשות משותפת.

תהליך הבחירה מעלה שאלות רבות, ולעיתים אף עשוי לבלבל.

שלושה יסודות עשויים לסייע מאוד בהכוונת התלמיד ובהובלתו לבחירה מדויקת ונכונה עבורו.

בחירה מתוך "בהירות הרצון": במהלך החיפוש אחר ישיבה מתאימה לילד, נוטים לעבור מהר לשאלות קונקרטיות דוגמת שאלת המרחק מהבית, חברים קרובים שמצטרפים והולכים לאותה ישיבה, אטרקטיביות של המסגרת וכדומה. כל אלו נתונים לא מבוטלים שבהחלט חשוב לקחת בחשבון.

עם זה, לפני ההתמקדות בכלים, חשוב להתמקד בסוגיית הרצון; באילו היבטים הילד שלכם מבקש להתעצם בעיקר ומה סדרי הקדימות עבורו: בהיבט הלימודי, החברתי, הרוחני או הפנימי? ובכלל אילו מוקדים חשובים לו להעצים בשנה הבאה. ככל שהרצון יהיה מוגדר ומדויק יותר, כך ניתן יהיה למצוא את המקום המתאים לו באמת. בחירה שנולדת מתוך בהירות הרצון, מאפשרת להתאים את המסגרת לתלמיד ולא להיפך.

2. מקום שמאפשר איזונים: לעיתים אנו מבקשים למצוא לילד מקום ש"יעשה עבורו מהפכה" בכל הנוגע לעיצוב אישיותו כמתבגר: אם הילד התקשה ביצירת דנמיקות חברתיות והיה לאורך שנותיו מעין "זאב בודד" בקבוצה, הרי שבחירת ישיבה תיכונית ששמה דגש משמעותי על ההיבטים החברתיים, ומשקיעה זמן רב בפעילויות שונות עם הפנים לקהילה תוכל לעשות עבורו נפלאות.

כך גם בכל הנוגע לקשיים לימודיים; אם הילד מתקשה למצוא את עצמו במסגרת לימודית נוקשה, הרי שלאו דווקא יהיה נכון עבורו להשתלב בישיבה תיכונית ששמה כל יהבה על מצוינות לימודית. אמנם שינויים בדפוסי התנהגות והתנהלות הם אפשריים, אך החוכמה שלכם כהורים שמכירים את הילד טוב יותר מכל גורם אחר, היא לדעת מהן נקודות החוזקה שניתן להעצים בו ולהרים מדרגה אחת למעלה. אין צורך לקפוץ מדרגות חדות מדי, לא למעלה ולא למטה. חשוב לבחור מקום שמתאים לאופיו הנוכחי של הבן ועוד קצת: מקום שלוקח את הילד צעד אחד קדימה, מאפשר צמיחה, אך אינו בונה על מהפך שאיננו תואם את מצבו האישיותי וסך תכונותיו. כך נשמר האיזון בין חיזוק נקודות הכוח לפיתוח הדרגתי ובריא.

3. יסוד הניגודיות: בדרך כלל, לאחר מיפוי ראשוני, ההתלבטות בבחירת ישיבה מתמקדת בשלושה - ארבעה מוסדות. שניים או שלושה מהם דומים למדי, ואחד שונה באופן יחסי, כאשר הדמיון בין האפשרויות גורם לעיתים לבלבול וקושי לקבל החלטה על זהות הישיבה שתתאים לבן. כדי לחדד את ההעדפה הפנימית, כדאי להתחיל דווקא בביקור במקומות מנוגדים.

לדוגמה, אם מצאתם שישיבה אחת מתמקדת בעיקר במצוינות פדגוגית, אך פחות חזקה בהיבטים חברתיים, המעבר בין שני קצוות מאפשר לזהות בבהירות את נטיית הלב של הבן, מה מדבר אליו, היכן הוא רואה את עצמו, מה הוא מרגיש שהכי מדבר אליו בכל הנוגע למימוש הפוטנציאל שטמון בו. לאחר שמבינים את שני הקצוות, קל יותר לבחור את הדרך האמצעית, מוסד שמשלב את המרכיבים המתאימים ומציע איזון נכון עבורו.

הכותב הוא ר"מ ב ישיבה התיכונית "אמ"ש" (אלון מורה)