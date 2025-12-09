סוגיית גזר דין מוות למחבלים מקבלת תאוצה ציבורית עם ההחלטה של חברי 'עוצמה יהודית' להגיע אתמול לכנסת עם סיכה מיוחדת, סיכת חבל תליה.

האם אכן בהוצאתם להורג של מחבלים יש כדי להרתיע ולמנוע מעשי טרור? על כך שוחחנו עם ד"ר אפרים הררה, מומחה לחקר הג'יהאד המוסלמי, מחבר הספר 'ג'יהאד בין הלכה למעשה'.

לשאלתנו אם מדובר במהלך שיוביל להרתעה או שאולי יגשים את שאיפותיו של המחבל למות מות "קדושים", משיב ד"ר הררה ומדגיש כי "המוות בדרך הג'יהאד מזכה את המוסלמי המבצע אותו להגיע לגן עדן עם הבתולות ושאר ההנאות, אבל זה כאשר הוא מת בקרב".

בדבריו מזכיר הררה אירוע שהתרחש בקניה כאשר מחבלים מוסלמים ביקשו לפוצץ משאית תופת, וכשעלה בידי כוחות הביטחון המקומיים לעצור את המשאית לפני הפיגוע המחבלים נמלטו מהמקום "כי אין טעם למות שלא במסגרת המלחמה עצמה. כך שאם אתה תופס מחבל שניסה להרוג או שהצליח לבצע את הפיגוע אבל הוא לא בתוך המלחמה עצמה, המוות שלו כבר לא נחשב. זה ייחשב כביזיון והוא לא מקבל את מה שהוא ציפה. לכן יש בכך גורם מרתיע".

"אין למוסלמי כוונה למות סתם. למות בדרך אללה, כן, אבל למות אחרי שהוא נכשל או פספס, לא. לכן צריך להטיל עונש מוות על מחבלים שניסו לרצוח מחבלים וכך זה יעלה אצל המחבלים הבאים את הספק אם הם יצליחו או לא, ואם הם יפספסו זו תהיה סתם הקרבה של החיים שלהם בלי מימוש רצון אללא. זו תהיה דרך ברוכה".

לגבי המחבלים שלא רק ניסו לבצע פיגוע אלא אכן רצחו, סבור ד"ר הררה כי אותם יש להרוג מטעמי הצדק המחייב להרוג את מי שביקש להרוג בנו. "אנחנו במלחמה ויש כאן אויב שרוצה לחסל אותנו ואנחנו משתמשים במידת הצדק שאומרת שאני עושה לך את מה שרציתי לעשות לי, וכך הוא גם לא מת במלחמה עצמה ונוצר אצלו ספק אם הוא יקבל את גן העדן או לא".

עוד שאלנו אם הוצאה להורג של מחבלים תהפוך אותם מושא להערצה, מודל לחיקוי ומופת בתכנית הלימודים של ילדי הפלשתינים. על כך מזכיר ד"ר הררה כי "זה מה שהם עושים כבר עכשיו". לעומת זאת "אם הוא נהרג על ידי היהודי שאמור להיות נחות, דימי, ואותו יהודי מוציא אותו להורג אחרי משפט מסודר זה עבורו ביזיון. נצטרך להדגיש את זה ולומר שזו הוכחה שאללא נגדם, ואז מה הם יגידו, שזו מיתת גיבור כשדנו ושפטו אותו היהודים למוות? את זה הם לא ילמדו".

האם הררה אינו רואה כל נקודת חשש שיש להניח אותה על שולחן הדיונים סביב חוק עונש מוות למחבלים? לדבריו, גם אם היתה נקודה שכזו "כעת יש אלמנט קריטי שאומר השאיפה הגדולה ביותר שלהם היא המוות בדרך אללה, כלומר בתוך הקרב וכשהם רוצחים יהודי באשר הוא הם יגיעו לגן עדן. לכן במגוון השיקולים זה גורם להרתעה".

עוד העלינו בפני ד"ר הררה את הטענה לפיה מוות של לוחם ג'יהאד בידי אישה ימנע מהלוחם שנהרג מלהגיע לגן עדן, טענה שמשמעותה שהרתעת המחבלים תגבר אם תליינית ולא תליין יבצעו את גזר דין המוות. הררה סבר שמעצם העובדה שהאיסלאם מכין את לוחמיו להרג נשים ניתן להבין שהאופציה שבה הלוחם ייהרג על ידי אישה תיתכן, אך בחר לבדוק זאת מאוחר יותר, ואכן, בבדיקתו מצא ד"ר הררה פרסומים בינלאומיים שדיווחו על יחידות מיוחדות של נשים לוחמות כורדיות שנועדו להילחם במוסלמים קיצוניים על מנת להרתיע אותם, בדיוק בשל אותה קביעה דתית לפיה לוחם שנהרג בידי אישה לא יגיע לגן עדן.

עולה מהדברים כי בהחלט יתכן שאם אישה תמונה על ביצוע גזר הדין הדבר יגביר את ההרתעה, גם אם תדאג מדינת ישראל לשמור על עמימות ולעדכן שזהות המוציא להורג לא תפורסם ויתכן בהחלט שמדובר במוציאה להורג. יתכן שדי יהיה בפרסום שכזה כדי להגביר את הספק ומתוך כך את החשש בקרב מחבלים פוטנציאליים.

"הנושא הבסיסי הוא הרצון שלהם לרצוח אותנו, הם רואים את זה כאידיאל ועושים מעשי זוועה של רצח תינוקות, אונס ועריפת ראשים. האם נעמוד מולם אדישים וניתן להם תנאים טובים? זה לא סביר".