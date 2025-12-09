ביום חמישי הקרוב תתארח מכבי תל אביב אצל שטוטגארט הגרמנית למשחק במסגרת הליגה האירופית.

בצל מחאת האוהדים התל אביבים שמאיימים להחרים את המשחק בשל יחס ההנהלה כלפיהם, במשטרת גרמניה נערכים בכוחות מתוגברים להגעתה של מכבי ואוהדיה לגרמניה, במה שהם מכנים בכלי התקשורת בגרמניה כ"מבצע המשטרתי הגדול ביותר בעשר השנים האחרונות".

על פי דובר המשטרה המקומית, מכבי ואוהדיה יאובטחו על ידי כמות גדולה במיוחד של שוטרים שיצטיידו בתתי מקלעים ונשקים מיוחדים, זאת בכדי לאפשר לאוהדים הצהובים מת"א שכבר חוו על בשרם יחס מפלה ואלימות, באמסטרדם ובברמינגהאם, חווית ספורט נהדרת וללוות את קבוצתם בתהלוכות במרכז העיר וכמובן באצטדיון בחופשיות, בביטחון וללא חשש.

לא רק אוהדי מכבי ת"א וקבוצתם יאובטחו על ידי כוח אבטחה מתוגבר שטרם נראתה כמותו, אלא גם קבוצת הנוער של מכבי חיפה שתתמודד מול נאנט במסגרת פלייאוף ליגת האלופות לנוער, כשתתארח אצלה למשחק הגומלין.

הירוקים מחיפה שניצחו את המשחק הראשון בפלייאוף מול הצרפתים בתוצאה 0:1 בשבוע שעבר, ינסו להתרכז בהעפלה אל עבר השלב הבא, כאשר כוחות שיטור ואבטחה רבים ילוו את הקבוצה הצעירה, כשגם כוחות אבטחה ישראליים ייקחו חלק בשמירה על חייהם של השחקנים, צוות המועדון והאוהדים שעשויים להגיע ולתמוך בקבוצה מהכרמל.