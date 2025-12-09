חודש כמעט עבר מאז התארחה אלופת ליגת העל בכדורסל, מכבי ת"א, אצל וירטוס בולוניה במסגרת משחק יורוליג, מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.

את המשחק ההוא הפסידה מכבי על הפרקט, אך באיטליה עסקו בעיקר באירועים שהתרחשו ביציעים ומחוץ לאולם, והם אינם קשורים לכדורסל, כי אם למחאות ארגונים ופעילים פרו-ערבים.

עוד בטרם החל משחק הכדורסל בין המכבים מת"א לוירטוס בולוניה המקומית, נערכו הפגנות ענק בסמיכות לאולם בו התקיים המשחק, כאשר ארגונים ופעילים פרו-ערבים מחאו על המלחמה בעזה.

כמו אז, כך גם הפעם. על אף שהמלחמה בעזה כמעט והסתיימה ומדינת ישראל קיבלה את תכנית 20 הנקודות של טראמפ, פעילים וארגונים פרו-ערבים דורשים שלא לקיים משחק כדורסל במסגרת היורוליג האירופי, משחק שאמור להתקיים ביום שישי הקרוב כשמוליכת טבלת היורוליג הפועל ת"א הישראלית תגיע למשחק חוץ מול וירטוס בולוניה.

בארגונים הפרו-ערבים הכריזו פעם נוספת על קיום הפגנות ענק כנגד אירוח הקבוצה הישראלית ומתן לגיטמציה בעצם קיום המשחק מולה.

"עיריית בולוניה והמטרופולין כולו מעניקים מרחב ציבורי לאירוח משחק רצח עם", כתבו ראשי הארגונים ואף הוסיפו כי הם דורשים מהרשויות "למנוע את קיום המשחק מתוך עקביות עם העמדה הפוליטית של ניתוק היחסים עם ממשלת ישראל".

בדומה למשחק מול מכבי, במהלכו הונפו דגלי אש"ף, גם הפעם המשחק יועבר מהאולם המרכזי והביתי של וירטוס לאולם קטן יותר, בשל החלטת המשטרה המקומית כדי להבטיח את שלומם של השחקנים והאוהדים הישראליים מת"א.

ניצחון שני ברציפות של הפועל ת"א במסגרת היורוליג היוקרתי, ישאיר אותם שבוע נוסף בפסגת טבלת מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.