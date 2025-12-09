קבוצת רבנים מהציונות הדתית פנתה לראש עיריית חיפה יונה יהב במסגרת הליך הבחירה לרב ראשי בחיפה, וקראה לפעול למינויו של הרב אליהו בלום, רב קהילה, דיין ממונות ולשעבר ראש ישיבת ההסדר בנהריה.

הרבנים כתבו כי חיפה, “בירת הצפון שהתברכה במנהיגות שמבינה את משמעות היותה של חיפה מטרופולין”, זקוקה להנהגה רבנית רשמית שתשמש כתובת רוחנית, הלכתית וציבורית.

הרבנים הדגישו כי בתוך הפסיפס העירוני הרחב, הכולל קהילות דתיות לאומיות, חרדיות, מסורתיות ועולים, “אין לעיר סמכות רבנית מוסכמת שתשמש כתובת רוחנית, הלכתית וציבורית”. לדבריהם, בהיעדר רב ראשי “תחומים חיוניים כמו כשרות מוסדרת, עירוב עירוני, מקוואות, נישואין ופיקוח הלכתי, נותרו ללא ניהול מקצועי, מסודר ושקוף”, וכי הציבור המסורתי הוא "הזקוק ביותר לליווי והכוונה".

הרבנים ציינו כי חיפה היא “עיר של שותפות, דו-קיום ומורשת”, וכי יש חשיבות לחיזוק הזהות היהודית ולהעמקת תחושת השייכות בעיר. לדבריהם, רב ראשי איננו רק פוסק הלכה, אלא מנהיג קהילה, וכי “רב ציוני דתי לאומי יכול לשמש גשר בין מגזרים, לחבר בין עולמות, ולהוביל יוזמות של קירוב לבבות, חינוך יהודי וחיים משותפים - גם בין הדתות השונות בעיר”.

במכתב נכתב עוד כי “זוהי עת בה נדרשת מנהיגות לאיחוד השורות ואיחוי השסעים”, וכי “על המנהיגות הרבנית לצאת מתוך הציבור הדתי החיפאי, כקול אותנטי של חיפה”. הרבנים תיארו את הרב בלום כ“תלמיד חכם המצוי בכל נדבכי התורה וההלכה, נוח עם הבריות, יליד חיפה, בוגר ישיבת הר עציון, שירת בצבא בתפקיד פיקודי וזכה לחנך תלמידים רבים”. הם הוסיפו כי הרב בלום “מכיר ומתמצא היטב בנבכי העיר והקהילות בחיפה”, וציינו כי “אין מתאים יותר ממנו לכהן כרב הראשי של העיר חיפה”.

לראש העיר נכתב, “בידיך הדבר”, והרבנים הדגישו כי “בחירת רב ראשי ציוני דתי לחיפה היא יסוד מוסד במורשת שלך כראש העיר וחבל שנאבד את שעת הכושר לכך”. לדבריהם, לאחר שנים של ואקום, הרב בלום “יוביל את כלל תושבי חיפה, ייתן מענה לצרכים ההולכים וגדלים, ויהיה גשר של ערכים ושלום בין חלקי האוכלוסייה”.

למכתב חתומים רבנים מרכזיים מהשכונות השונות בעיר: הרב אבידן חזני - אחוזה, הרב דנה פיקאר - רוממה, הרב אריה כהן - נוה שאנן, הרב אסף רונס - נוה שאנן, הרב יפתח קפלן - נוה שאנן, הרב משה אלמלם - קריית שמואל, הרב יעקב קליין - קריית שמואל, הרב שמואל ששון - הדר.

למעשה, למרות שבמשרד הדתות החל תהליך מסוים ביחס לבחירת רב העיר, ההליך הסופי וקביעת תאריך יעד טרם החל על ידי ראש העיר יונה יהב. התבנית המסתמנת בחיפה היא שני רבנים - אשכנזי וספרדי. המועמד הספרדי הבולט כיום הוא הרב דניאל אדרי, אב"ד חיפה.