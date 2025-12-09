נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק ראיון לוחמני במיוחד לאתר "פוליטיקו". בראיון התייחס טראמפ למדיניות ההגירה המוסלמית לאירופה וכינה חלק ממנהיגי אירופה "חלשים וטיפשים".

הוא גם התחייב לתמוך במועמדים שונים בבחירות באירופה, שיתמכו במדיניות המתנגדת להגירה. "אני חושב שהם חלשים, אבל אני גם חושב שהם רוצים להיות כל כך פוליטיקלי קורקטיים. אני חושב שהם לא יודעים מה לעשות. אירופה לא יודעת מה לעשות. אם זה יימשך כפי שזה מתנהל, אירופה לא תהיה. לדעתי רבות מהמדינות הללו לא יהיו עוד מדינות בנות קיימא. מדיניות ההגירה שלהם היא אסון. מה שהם עושים עם ההגירה הוא אסון. היה לנו אסון שבדרך, אבל הצלחתי לעצור אותו".

לאחר מכן התייחס למספר ערים גדולות באירופה והשינויים שחלו בהן בעקבות גל ההגירה לאירופה. "אם תסתכלו על פריז, זה מקום שונה מאוד. אהבתי את פריז. זה מקום שונה מאוד ממה שהיה. אם תסתכלו על לונדון, יש לכם ראש עיר בשם חאן. הוא ראש עיר נוראי. הוא ראש עיר לא כשיר, מרושע ומגעיל. אני חושב שהוא עשה עבודה נוראית. לונדון היא מקום אחר. לאירופה הם מגיעים מכל רחבי העולם. לא רק מהמזרח התיכון", אמר טראמפ.

לגבי מלחמת אוקראינה-רוסיה, טראמפ סיפר כי הציע טיוטה חדשה של תוכנית שלום "שכמה פקידים אוקראינים אהבו, אך זלנסקי עצמו עדיין לא סקר אותה. יהיה נחמד אם הוא יקרא אותה".

הוא גם קרא לקיים בחירות חדשות לנשיאות אוקראינה. "לא היו להם בחירות הרבה זמן. אתם יודעים, הם מדברים על דמוקרטיה, אבל זה מגיע לנקודה שבה המדינה היא כבר לא דמוקרטיה".