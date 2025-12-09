ממשיך להשתלח בעיתונאיות. לאחר שכינה בראיונות אחרונים עיתונאיות שונות במילים "חזירה" או "טיפשה", המשיך הנשיא טראמפ להפנות מילים קשות כלפי עיתונאיות בבית הלבן.

במהלך שיחה עם כלי התקשורת, נשאל הנשיא טראמפ האם יאשר לפרסם סרטון המציג את הפגיעה של חיל האוויר האמריקאי בסירה, בה נטעם כי היו מבריחי סמים.

לטענת מחוקקים מהמפלגה הדמוקרטית הפגיעה בסירה הייתה מנוגדת לחוק, מאחר ולא היו הוכחות כי נמצאו עליה מבריחי סמים.

כתבת רשת ABC, רייצ'ל סקוט שאלה את הנשיא האם יסכים כי שר ההגנה פיט הגסת' יפסם את סרטון ההפצצה של הסירה. בתגובה הטיח בה טראמפ "את העיתונאית הכי מעצבנת בכל המקום הזה. תני לי לומר לך: את מעצבנת. למעשה, את עיתונאית נוראה. זה תמיד אותו הדבר איתך. אמרתי לך, מה שפיט הגסת' רוצה לעשות, זה בסדר איתי". זה לא היה העימות הראשון של טראמפ מול סקוט, עיתונאית רשת ABC.

גם במהלך אירוע של האיגוד הלאומי של עיתונאים שחורים בשנה שעברה, השתלח הנשיא טראמפ בסקוט. לאחר ששאלה אותו "מדוע מצביעים שחורים צריכים להצביע עבורך?", האשים אותה טראמפ כי היא "חצופה, ומציגה שאלה מגעילה".