שר הדתות יריב לוין חתם השבוע על צו המאריך פעם נוספת את דחיית רפורמת הכשרות של מתן כהנא.

השלב הראשון של הרפורמה אושר בתקופת כהנא בחקיקה ומבוצע כעת בשטח. ישנה כוונה לבטל אותו במסגרת חוק רבני ערים שנעצר עקב המלחמה, אך הואיל והחוק לא עבר באופן שלם, על הממשלה להאריך את המצב הנוכחי כל חצי שנה בצו.

תוקפו של הצו האמור, שנחתם ופורסם ברשומות, פג ביולי 2023 ולאחר מכן פורסמו חמישה צווים נוספים כאשר תוקפו של הצו הנוכחי עומד לפוג בסוף שנת 2025. לאורך כל התקופה, מערך הכשרות הממלכתי ממשיך לפעול באמצעות המועצות הדתיות והרשויות המקומיות - במקום בו לא פועלת מועצה דתית.

במקביל, פועלים במשרד לשירותי דת וברבנות הראשית לישראל, לקידום תיקון חקיקה נוסף לחוק איסור הונאה בכשרות. תזכיר החוק פורסם לציבור ונמצא כעת בהליכי הערות.

בארגון כושרות מסרו לערוץ 7: "הצעת החוק שפורסמה לפני מספר שבועות מביאה פתרון ותרופה למערכת הכשרות כשיש נהלים אחידים בכשרות והעסקה מסודרת של משגיחי הכשרות. אנו קוראים לכל ח"כ לתמוך בהצעת חוק מקצועית ועניינית שתקדם את הכשרות ששייכת לכל עם ישראל ותבטל את רפורמת הכשרות שהביאה נזקים לכשרות".