יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, פנה לראשי סיעות הקואליציה בדרישה לאפשר חופש הצבעה לחברי הכנסת, לקראת הצבעה צפויה מחר (יום רביעי) במליאת הכנסת על תיקון חוק מרשם האוכלוסין.

על פי הצעת החוק שמבקש ח"כ מעוז לקדם, רק מי שהתגייר בגיור המוכר על ידי בתי הדין הרבניים הרשמיים של מדינת ישראל יוכל להירשם כיהודי במרשם האוכלוסין. במכתבו מדגיש יו"ר מפלגת נעם כי מטרת המהלך היא למנוע התבוללות ולשמור על זהותו היהודית של העם והמדינה.

"אני מתכוון להביא להצבעה את תיקון חוק מרשם האוכלוסין, שיקבע כי רק מי שהתגייר בגיור מוכר על ידי בתי הדין הרבניים הרשמיים של מדינת ישראל יוכל להירשם כיהודי", כתב ח"כ מעוז. הוא הוסיף כי הדבר נועד למנוע מצב שבו "בעתיד נצטרך להגיע לספרי יוחסין חלילה".

ח"כ מעוז מדגיש במכתבו כי קיימת תמיכה רחבה בקרב הציבור האמוני בצורך בתיקון החוק. "על הנחיצות הרבה בהעברת החוק קיימת הסכמה רחבה בקרב הציבור האמוני", כתב, והוסיף כי לאורך שנים נעשו ניסיונות רבים לסגור את הפרצה הקיימת, אך אלו לא הבשילו לכדי חקיקה.

לדבריו, ההצבעה הקרובה מהווה הזדמנות יוצאת דופן: "כעת, יש לנו הזדמנות לעשות תיקון היסטורי ולהביא לתיקון החוק". הוא הדגיש כי מדובר בנושא עקרוני שאינו פוליטי בלבד.

בסיום מכתבו קרא מעוז לראשי הסיעות לאפשר חופש הצבעה: "לאור החשיבות המכרעת של החוק, אבקשכם לתת חופש הצבעה לחברי הכנסת ולאפשר להם להצביע לפי צו מצפונם בנושא חשוב זה".