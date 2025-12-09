יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פרסם היום (יום שלישי) הודעה חריפה נגד גורמי הייעוץ המשפטי לממשלה והאשים אותם בעיכוב העברת תקציבי הישיבות שאושרו בחוק.

לדבריו, כבר החודש צפויה ירידה משמעותית בתקציבים שתפגע באופן ישיר במוסדות הלומדים.

גפני הסביר כי התקציב שאמור לרדת אינו קשור למי שהוגדרו כחייבי גיוס על פי החוק, אלא מדובר באברכים ותלמידי חוץ לארץ הזכאים לתמיכה על פי דין.

לטענתו, עצירת התקציבים לאוכלוסייה זו אינה עומדת בשום מבחן משפטי או מוסרי.

לדברי גפני, הייעוץ המשפטי לממשלה הוא הגורם שמונע את השימוש בתקציבים שכבר עברו את כל ההליכים הרשמיים. "מדובר במצב אבסורדי שבו הפקידות המשפטית אינה מאפשרת שימוש בתקציבים שהועברו בממשלה ובכנסת לטובת הזכאים", טען.

גפני ציין כי פנה לגורמים הרלוונטיים ודרש טיפול מיידי בנושא, והדגיש כי הסיעה לא תעבור על כך לסדר היום. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, יכנס מחר את הסיעה בטרם פתיחת מליאת הכנסת לדיון בנושא התנכלות הפקידות והייעוץ המשפטי לתקציב הישיבות.