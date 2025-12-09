תיעוד: חילוץ הגופה בבית גוברין דוברות כבאות והצלה

גופה אותרה היום (שלישי) ללא רוח חיים בבור בעומק של כעשרה מטרים באזור בית גוברין. צוותי החילוץ של המשטרה וכבאות והצלה פעלו במקום על מנת להוציא את הגופה מהבור.

כוחות החירום ממתינים לסיום פעולות החילוץ, והגופה צפויה להועבר למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך נתיחה.

המשטרה בודקת אם מדובר בתושב ירושלים שנעדר בימים האחרונים, לאחר שמוקדם יותר נמצא רכב שכור שבו נסע, שרוף, ביער המלאכים, סמוך לקרית גת.

יענקי וינברג, סגן מפקד זק"א קרית גת, סיפר: "הגענו למקום יחד עם כלל גורמי החירום. בעקבות המיקום אנחנו פועלים לסייע לצוותים להגיע לזירה כדי לאפשר את חילוץ הגופה מהעומק בצורה בטוחה. העומק של הבור והגישה הצרה מקשים מאוד על העבודה, ולכן הפעולות מתבצעות בהדרגתיות ובתיאום מלא עם המשטרה והכבאות".