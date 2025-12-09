בכנסת נמשכים הדיונים סביב חוק הגיוס, ובדיון שהתקיים היום (שלישי) השתתף גם אלון קמינר, לוחם מילואים שנפצע באורח קשה מאוד. בראיון לערוץ 7 הוא מספר על הקול אותו הוא מבקש להביא בפני מקבלי ההחלטות.

בראשית השיחה אתו מספר קמינר על הפציעה הקשה. כאיש מילואים בחיל הים הגיע קמינר לזירה הצפונית ביום השבעה באוקטובר ולאחר שבוע בתאונת אמל"ח בה נהרגה לוחמת הוא נפצע באורח קשה, "אולי הקשה ביותר במלחמה", כלשונו.

לאחר חודש בטיפול נמרץ התעורר קמינר ומאז נשאר עוד חודשיים בטיפול נמרץ להמשך טיפולים וניתוחים עד לתחילתו של השיקום שלאחריו קיבל החלטה לעסוק בסוגיות חברתיות, תחום אותו למד בעודו בבית החולים ומתוך כך הוא מגיע למעורבות גם בדיוני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

הוא מספר על היחס אותו הוא מקבל כפצוע מלחמה מהחברה המחבקת מסביב. הוא מציין כי באופן יחסי לאחרים הוא מעט מוכר יותר, כך שעוצרים אותו ברחוב ושואלים לשלומו. תחושתו היא שהחברה אכן אוהבת ומעריכה את הלוחמים ואת הפצועים, אם כי "תמיד יש מקום לשיפור בתחומי התעסוקה ובריאות הנפש ומה שהמשפחות צריכות".

בסוגיית הגיוס אומר קמינר כי היה חשוב לו ללמוד את הסוגייה על מנת להשמיע את קולו שיתכן והוא מעט שונה מזה הנשמע על ידי אחרים. לתפיסתו נכון לייצר הפרדה אפקטיבית בין מי שלומד בישיבות ומי שאינו לומד, וזאת בדרכי פיקוח שונות. "כשאדם לא לומד בישיבה אני רוצה שהוא ייחשב כעריק על כל המשמעויות הכרוכות בכך".

הטעמים לגישתו זו, הם הרצון לשלב את הציבור החרדי בחברה הישראלית ובצה"ל מחד ומאידך לתת את הכבוד הראוי לתלמידי הישיבות. "יש ציבור ענף שלוד תורה ומפתח את עולם הרוח, והוא מתערבב כרגע עם חלק גדול בציבור שלא עושה את זה. לא מתגייס ולא לומד. מערבבים את הכול ואני רוצה לפרק את המקשה הזו שנקראת החברה החרדית. ישנם מי שלא משרתים ולא לומדים".

עמדתו של קמינר היא שאכן אין לגייס את מי שאכן לומד מבוקר ועד ערב. "אני מוכן להכיל את זה. מדובר בכשישים אלף צעירים חרדים בגיל גיוס, 18-26. ההערכות הן ששליש מתוכם לא באמת לומדים, כלומר עשרים אלף, נוריד את מי שמקבלים פטורים, וצורכי הצבא הם 12,000. אפשר בפרקטיות ופרגמטיות להביא תוצאות יפות די מהר ולחיות בחברה פלורליסטית. אנחנו צריכים לתפוס חזק את אלה שלא לומדים תורה ותופסים טרמפ על המערכת ולגייס אותם בכל האמצעים וכך תלמידי הישיבות יוכלו לשבת וללמוד, לקבל את המקום הראוי להם ואנחנו נוכל להתחזק ביהדות ובחיבור שלנו כחברה".