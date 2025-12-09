הראשון בהיסטוריה. מעולם לא זכה אותו שחקן, שנה אחר שנה, בתואר מצטיין ליגת ה-MLS, ליגת העל האמריקאית בכדורגל.

היום (שלישי) ליאו מסי, שבקיץ הקרוב ימלאו לו 39 שנים, עשה היסטוריה כשנבחר כצפוי למצטיין של העונה בליגת הכדורגל האמריקאית, שנה שניה ברציפות.

למעשה, זו ההיסטוריה השניה שעשה השבוע מסי בגיל 38 בארצות הברית, כשבתחילת השבוע הוביל את אינטר מיאמי, אליה הגיע לפני רק 3 שנים, לזכיה בתואר הגדול מכולם - אליפות ליגת ה-MLS לראשונה בתולדותיה.

בדרך לזכיה בתואר היוקרתי, הקבוצתי והאישי, עשה מסי היסטוריה נוספת כשהיה גם למלך הבישולים אי פעם בכל הכדורגל העולמי ובכך עקף את אגדת הכדורגל פרנץ פושקאש ההונגרי.

בגמר הגדול בישל מסי פעמיים בניצחון קבוצתו בתוצאה 1:3, וזכייתה של מיאמי בתואר היוקרתי ביותר היא בראש ובראשונה של הפנומן הארגנטינאי, אלוף העולם המכהן, כשזה הוביל אותה מתחתית טבלת ליגת ה-MLS בתוך שלוש שנים לאלופה היסטורית.

בסך הכל כבש מסי העונה בליגה האמריקאית בעונה הסדירה 29 שערים ו-19 בישולים ב-28 משחקים, מה שהעניק לו את נעל הזהב הראשונה שלו ב-MLS - ועוד 6 שערים ו-9 בישולים בפלייאוף, במה שהיו לשיא מעורבות שערים בפלייאוף של הליגה.

ב-2025 הוא גם הפך לשחקן הראשון בתולדות ה-MLS שרושם 10 משחקים מרובי-שערים בעונה אחת, ולשני אי פעם שמוביל את הליגה גם בשערים וגם בבישולים.