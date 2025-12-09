איילת שקד בעימות Munk Debates

באירוע של בית הספר ע"ש מנק לדיפלומטיה של אוניברסיטת טורונטו התעמתו בשבוע שעבר השרה לשעבר איילת שקד והשר לשעבר מייקל אורן עם ראשי הממשלה בעבר אהוד אולמרט וציפי לבני - בשאלה "האם נכון להקים מדינה פלסטינית".

את צד התומכים במדינה פלסטינית ייצגו ציפי לבני ואהוד אולמרט ואת צד המתנגדים ייצגו איילת שקד ומייקל אורן.

העימות התחיל כש-33% מתנגדים למדינה פלסטינית ו-67% תומכים והסתיים בניצחונם של שקד ואורן שהצליחו הביא לתנועה בדעת הקהל: 46% התנגדו למדינה פלסטינית ו-54% תמכו.

במהלך העימות ניסו מוחים להפריע לאיילת שקד אך הם הוצאו מהאולם. שקד פנתה בדבריה לאולמרט ולבני ותהתה: "עשיתם טיהור מיהודים ברצועת עזה ונתתם להם מדינת טרור בעזה. הייתה להם מדינה ומה הם בחרו לעשות איתה? להשקיע את כל הכסף במנהרות ונשק ואז להוציא לפועל את הטבח הגדול ביותר ביהודים מזמן השואה".

מייקל אורן הוסיף "הפלסטינים לא רוצים מדינה ולא יכולים לנהל מדינה. הם דחו לאורך ההיסטוריה כל הצעה ואחר כך תמיד פתחו בגל אלימות".