סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל הגיעה הערב (שלישי) למשכן הכנסת לאחר מסע רגלי של כ-90 קילומטרים, מביתה בכפר סבא ועד לירושלים.

השכל משתתפת בדיון בוועדת חוץ וביטחון העוסק בחוק הגיוס, במטרה להביא את קול המתנגדים לחוק מהשטח אל שולחן מקבלי ההחלטות.

השכל צעדה שלושה ימים, ישנה באוהל בתנאי שטח, והסבירה כי מטרת הצעדה היא לעורר מודעות לנזקים שלדבריה צפויים מחוק הגיוס. בכניסתה לעיר אמרה בראיון לערוץ 7 כי "החוק עלול לגרום לקרע בעם וחוסר אמון" והוסיפה כי לפי דוח האוצר "יהיה הפסד למשק של שבעים מיליארד שקל וזה עוד לפני הנזק הביטחוני".

במהלך מסעה ליוו אותה אנשי ציבור, סטודנטים ומתנדבים, ובהם מילואימניקים, נציגי ארגוני סטודנטים ואזרחים רבים.

השכל תיארה את החיזוק שקיבלה ממשרתי המילואים, "כותבים לי, מתקשרים אליי ואומרים לי תודה ואני רוצה להגיד להם תודה. אני מבטיחה שאני אשמור על הגב של המילואימניקים".

"נכון שאני חלק מהקואליציה", אומרת השכל, "אבל החרדים נהלים מאבק פוליטי על המגזר שלהם בתוך הקואליציה ואני אנהל מאבק פוליטי על הציבור שלי בתוך הקואליציה, זה שמשרת, תורם ועובד והגיע הזמן שנשמור להם על הגב".