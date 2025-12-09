בי"ז בכסלו ה'תשל"ו אירע פיגוע קטלני בפנימיית ישיבת הגולן שבמושב רמת מגשימים בדרום רמת הגולן בו נרצחו בנצי ליבוביץ, נחום פניגשטיין ומאיר נדלר הי"ד.

חמישים שנה לאחר מכן, משחזר הרב יואל קטן - שהיה אז תלמיד שיעור ג' בישיבה - את הרגעים הדרמטיים.

לדבריו, המחבלים הגיעו דווקא בתחילת סדר ערב, בשעה שבה הפנימייה, המרוחקת כ-100 מטרים מבית המדרש, הייתה אמורה להיות ריקה. באותו זמן הגיעו לביקור שני תלמידים מישיבת הר עציון, ושלושה תלמידים מהישיבה המקומית ליוו אותם אל הפנימייה כדי להחליף בגדים ולהתארגן לקראת הלימוד.

אולם לפני שהספיקו לצאת, חדרו המחבלים למבנה. שלושה תלמידים נרצחו - שניים מהאורחים ותלמיד אחד מישיבת הגולן - ושניים נוספים נפצעו. "בבלגן שהיה, לא היה ברור אם המחבלים עוד נמצאים באזור או שהם ברחו", מספר הרב קטן. "נערכו סריקות במשך שעות עד שביטלו את מצב החירום".

הרב קטן מוסיף כי בינתיים נמסר להם כי שר הביטחון דאז, שמעון פרס, עתיד להגיע לישיבה. "אספו את כולנו לבית המדרש לקבל את פניו. עד שהוא הגיע, הבחורים למדו ליד הסטנדרים. כשהוא הגיע וראה את החברה לומדים תורה כמה שעות אחרי שחברים שלהם נהרגו - הוא מאוד התרגש, וסיפר את זה בכמה הזדמנויות".

ישיבת הגולן באותם ימים שכנה במבנים הסוריים הישנים בצפון רמת מגשימים. כמה שנים לאחר מכן עברה לחיספין, ובהמשך צמחה והתפתחה. ראש הישיבה באותה תקופה היה הרב מרדכי הלפרין, אשר לימים שימש כרב צבאי בכיר וכרופא מוביל.