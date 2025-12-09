ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר הגר מזרחי, מתייחסת בראיון לערוץ 7 לנתונים המדאיגים של תחלואת שפעת שבמקרים קיצוניים מגיעים לאירועים טראגיים של תמותת ילדים.

"השנה השפעת מוקדמת יחסית בשבועיים שלושה לעומת שנים קודמות, והמשמעות של הדבר היא שאנחנו פחות מחוסנים ביחס למה שקורה בדרך כלל מול מצב של עלייה גבוהה כל כך, ולכן אנחנו יותר חשופים ונמצאים בסיכון יחסי בהיבט ההידבקות בשפעת", אומרת ד"ר מזרחי.

בדבריה מדגישה מזרחי כי לא מדובר בתופעות של נזלת בלבד, אלא במחלה "מאוד לא נעימה, מחלה משמעותית שיכולה לגרום לאישפוז, לסיבוכים קשים וחלילה גם לתמותה".

לדבריה על פי המתרחש בחצי כדור הארץ הדרומי ניתן היה לחזות את הצפוי מבעוד מועד, ואכן זו הייתה ההערכה שהחלה להתממש גם בחצי הכדור הצפוני. "לכן אנחנו אומרים לציבור לבוא ולהתחסן", היא אומרת ומציינת כי לעיתים בגלל כמה ימים של שמש קשה להסביר לציבור את נחיצות ההתחסנות אך "השפעת מאוד משמעותית השנה. אנחנו רואים מאות חולים מאושפזים ולא מעט ילדים מאושפזים כולל במחלקות לטיפול נמרץ, ולצערינו היו גם פטירות של ילדים, ולכן אנחנו ממליצים להתחסן".

ד"ר מזרחי מציינת בדבריה כי תמותת ילדים קיימת לצערינו מדי שנה. בשנה הנוכחית היה צבר של מקרים קשים של ילדים בריאים שחלו ונפטרו כבר בתחילת העונה וזאת לבד מהילדים הרבים שאושפזו במחלקות השונות. 43 אחוזים מהמאושפזים הם ילדים, כך מלמדים נתוני משרד הבריאות.

"המחלה יכולה להיות קלה. לא מעט מהאנשים סובלים כאבים בכל הגוף, חום גבוה, תחושה כללית רעה, צמרמורות. אלה הן התחושות אצל הרוב המכריע של החולים וזה רחוק מלהיות משהו קליל, ומעבר לכך יכולים להיות סיבוכים בדרכי הנשימה, דלקות ריאה, חיידקים שמתלבשים על השפעת ויוצרים דלקת ריאות נוספת ותופעות אחרות שמשפיעות על מערכות שונות בגוף, ובמצבים שונים זה מגיע לקיצון".

במציאות הזו הצעד הנכון ביותר הוא ההתחסנות. "החיסון בפני עצמו מפחית באופן משמעותי את עוצמת המחלה ואת הסיכוי להתאשפז ולפתח סיכונים. בנושף נכון להישאר בבית גם כי מרגישים רע וגם כי כך פחות מדביקים אנשים ופחות מפיצים את המחלה", אומרת ד"ר מזרחי ומוסיפה כי במקרים קיצוניים בהם המחלה לא חולפת לאחר מספר ימים והחום גבוה מאוד יש להיבדק אצל רופא המשפחה שבמקרים מסוימים יפנה למיון.

על היקף המתחסנים בישראל מספרת ד"ר מזרחי כי כלל קופות החולים מדווחות על עלייה משמעותית במספר המתחסנים, מה שמשמח מאוד. עם זאת ישנם מי שמפריחים שמועות וטענות כאלה ואחרות נגד החיסונים "עד כדי פייק ניוז על פגיעה של החיסונים. זו לא המציאות. נכונה הטענה וחשוב לציין זאת, שהחיסון נגד שפעת לא מגן באופן מלא אלא בשיעור משמעותי מאוד, ובעונה זו אנחנו מגלים תאימות גדולה בין החיסון שאנחנו נותנים לבין הווירוסים שאנחנו מזהים ועם זאת זו לא תאימות מלאה של מאה אחוזים". נתון זה גורם לכך שישנם מי שמתחסנים ועם זאת לוקים במחלה. "ברוב המקרים מדובר במי שסבלו בצורה פחותה מהמחלה ביחס למה שהיה קורה אם לא היו מתחסנים".

"החיסון מגן, לא במאת האחוזים, אבל הוא מגן מסיבוכים ואישפוזים ולפעמים גם מונע תמותה", אומרת ד"ר מזרחי ובהתייחס לנתון לפיו חלק מהנפטרים הם מי שחוסנו, היא מוסיפה ואומרת כי הדבר יכול לקרות ואכן מדובר במקרים מצערים מאוד שמעלים תהיות "אבל בהסתכלות רחבה על מאות ואלפי אנשים, אין ספק, וזו עובדה מדעית מוכחת, שהחיסון מגן ויש בו הרבה יותר תועלת".