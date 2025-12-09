מפוני הצפון חוזרים לבתיהם עם חשש גדול. רווית (שם בדוי), אם חד הורית מקרית שמונה, היתה בין הראשונים שחזרו לעיר לאחר יותר משנה של פינוי למרכז הארץ. "הגעגועים הביתה אכלו אותי", היא מספרת. "הרגשתי שאני חייבת לפתוח עיניים בבוקר ולראות את הנוף שאני כל כך אוהבת".

אבל החזרה הביתה התגלתה כמורכבת הרבה יותר ממה שציפתה. העסק העצמאי שלה קרס כמעט לחלוטין במהלך המלחמה, רכבה ניזוק בתאונה בעודו חונה ליד הבית, והלקוחות שאליהם ניסתה לחזור כבר מצאו חלופות אחרות. בנוסף, ההתמודדות עם מס רכוש וגורמים בירוקרטיים נוספים מילאה אותה בתחושת חוסר אונים ופחד מהעתיד הכלכלי.

"אני לא מסוגלת להיכנס לחשבון הבנק שלי, אפילו לא כדי להוציא מסמכים", הודתה רווית בפגישה הראשונה עם נעמי, המלווה הכלכלית מעמותת פעמונים. "אני לא יודעת מה קורה בחשבון ובעיקר אני מפחדת לדעת".

לדברי נעמי, אנשים רבים שנקלעים למצוקה כלכלית נוטים להתעלם מהמצב ומעדיפים לא לראות ולא לדעת. "אני מבינה את זה לגמרי, בעיקר אצל מי שעברו כזו טלטלת חיים כמו מפוני הצפון, אבל גם לרווית וגם לי היה ברור שככה לא נוכל לטפל בדברים".

השתיים פתחו יחד את כל הדוחות, ביצעו מיפוי מלא של הכנסות והוצאות משק הבית, ואפשרו לרווית לראות את התמונה המלאה לראשונה. זה היה הצעד הראשון בדרך להחזרת השליטה על חייה.

במפגשים הבאים המשיכו במיפוי ההתחייבויות הכספיות ובניית תקציב שכלל תכנון מחדש של חיי היומיום, במטרה לצמצם הוצאות מבלי לפגוע באורח החיים שלה ושל ילדיה. בשלב הבא ביררו את כלל הזכויות העומדות לרשותה - כתושבת צפון מפונה, כעצמאית וכאם חד הורית, כאשר נעמי מסייעת לה לבצע את כל המהלכים הדרושים למיצוי הזכויות.

ככל שהתקדם התהליך, התברר שגם בעסק של רווית שורר אי סדר והוצאות עסקיות גבוהות. נעמי הפנתה אותה ליועץ עסקי מטעם פעמונים, שסיפק לה ללא עלות ייעוץ מקצועי לפיתוח וקידום העסק. היועץ העסקי חשד שרווית משלמה סכומים גבוהים מדי בביטוח ופנסיה והכניס לתמונה יועץ נוסף שהתמחה בתחום. כך הצליחה רווית לחסוך סכום משמעותי בכל חודש ולהניח יסודות לביטחון כלכלי עתידי.

"המפגשים עם הצוות המקצועי של פעמונים תרמו לי עסקית וכלכלית, אבל בעיקר תרמו לי אנושית", כתבה רווית בסיום הליווי. "היה מדהים לפגוש אנשים שמבצעים בהתנדבות עבודה שעולה כסף רב ועושים זאת בכזו נדיבות לב".

בימים אלה צוותי פעמונים, מתנדבים ושכירים, פועלים ברחבי הצפון לסייע בשיקום כלכלי של מאות משפחות שחזרו לישוביהן לאחר הפינוי ונדרשות לבנות מחדש את משק הבית הכלכלי שהתרסק בשנתיים של מלחמה.

"מכיוון שאנחנו רגע לפני חנוכה, אפשר להשוות את התחושה של המשפחות לסביבון שנכנס לסחרור. גם הן נכנסו לסחרור כלכלי, אבל ההבדל הוא שאנחנו כאן כדי לתפוס את המשפחות האלה רגע לפני הנפילה, לעזור להן ולסייע בתהליך היציאה מהסחרור הכלכלי עד לשיקום", אומרת נעמי.

