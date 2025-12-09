נתניהו: היה כשל עצום בשבעה באוקטובר, נחקור ולא נאתרג אף אחד צילום: דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) לצורך בוועדת חקירה למחדלי השבעה באוקטובר תוך שהוא מגיב למתקפה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגדו ולקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

"היה פה כשל, כשל עצום. הכשל הזה חייב להיבדק עד תום, הוא חייב לבדוק גם את הדרג המדיני, גם את הדרג הצבאי, גם את הדרג הביטחוני, את כולם. וזה אפשרי רק אם אנחנו עושים את זה בוועדת בדיקה לאומית רחבה, שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר", אמר נתניהו בנאום וידאו בכנס הסייבר הישראלי.

הוא הוסיף "דבר דומה נעשה בארה"ב. אחרי האסון הגדול ביותר בתולדות ארה"ב, 11.9, הם הקימו ועדה שמורכבת חצי מרפובליקנים, חצי מדמוקרטים. לא היה יתרון לאף אחד, כל אחד יכול היה להביא כל שאלה, וכל אדם שהצדדים רצו לעלות. זה מה שיהיה גם כאן, לא יהיה כאן אתרוג, לא תהיה כאן סגירה של צד אחד אל מול צד אחר. כולם יביאו וכולם יישאלו, ורק כך נגיע לאמת. כך צריך לעשות, וזה גם מה שיעשה".

נתניהו התייחס גם לענף הסייבר הישראלי. "ישראל היא מעצמת סייבר עולמית. אנחנו מקבלים חלק עצום מהשקעות הסייבר בעולם. בדקתי את הנתונים, אנחנו בהשקעות לנפש בפער עצום מול כל מדינה אחרת, ואפילו במספר אבסולוטי זה גבוה מאוד.

זה בא בזכות קודם כל החלטה שקיבלנו לפני 12 שנים; אמרתי שאנחנו חייבים להציב את ישראל במקום מוביל בעולם בתחום הזה, וזה התאפשר בגלל הגאוניות שטבועה בעם שלנו, בנשים ובגברים שהקימו את הסטארטאפים ובאמת הפתיעו את העולם. באמת כל העולם מגיע הנה כדי לראות את זה, את הסייבר הלאומי שהוא בעצם מרכז סייבר עולמי. אנחנו מתכוונים לעשות את אותו הדבר בדיוק בבינה מלאכותית, ואנחנו גם ניכנס לקוואנטום. בשלושת התחומים האלה ישראל תהיה מדינה מובילה בעולם. זה חשוב לגבי הבטחת העתיד שלנו, הביטחון שלנו, הכלכלה שלנו, והרווחה של האזרחים שלנו", דברי נתניהו.