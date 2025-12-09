חוות דעת משפטית סודית שהוכנה עבור יצחק הרצוג טרם מינויו לנשיא ונועדה לאפשר חנינה לראש הממשלה נתניהו לפני הגשת כתב האישום נגדו נחשפה הערב (שלישי) בחדשות 12.

חוות הדעת המשפטית, שהוזמנה על ידי איש העסקים מוטי סנדר, מקורבו של הרצוג, נכתבה על ידי עורך הדין הבכיר אייל רוזובסקי ונועדה להכשיר את בקשת החנינה באותה תקופה.

יוזמה זו, סמוך להכרזת כתב האישום של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, לא יצאה לפועל בסופו של דבר, והליך הגשת כתב האישום הושלם.

לפי מקורביו של הרצוג, כבר בזמן המרוץ לנשיאות, התקיימה בין הצדדים הבנה על אפשרות לחנינה, כאשר הרצוג פנה בשעתו אל ראש הממשלה ואל הנשיא ראובן ריבלין בניסיון להביא להסכמות על מתווה לפיו נתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים בתמורה לחנינה.

בבית הנשיא הכחישו את הדברים. "מעולם לא היתה הסכמה, הבנה או הכרה בין הנשיא יצחק הרצוג לראש הממשלה בנימין נתניהו הקושרת בין כהונתו של הרצוג לענייניו המשפטיים של נתניהו - לרבות חנינה - לא במפורש, לא באות ולא ברמז. כל המעז לטעון אחרת עושה שקר בנפשו ובלשונו, ומסתכן בתביעת דיבה.

לעניין חוות הדעת המדוברת - מדובר בשקר מוחלט וממוחזר של אדם בשם מוטי סנדר שלא היה לו תפקיד בקמפיין לנשיאות כלל. כפי שכבר פורסם שוב ושוב, חוות הדעת היא יוזמה פרטית של מר סנדר, ובפרסומים אף נקבע נקבע שלנשיא אין קשר לחוות הדעת. מר סנדר ככל הנראה ביקש את חוות הדעת אחרי ששנים ניסה לדחוף לעסקת טיעון וחנינה לראש הממשלה נתניהו. יובהר כי נשיא המדינה יצחק הרצוג לא ראה את חוות הדעת הזאת, וגילה עליה רק לאחר שנים כשפורסמה באמצעי התקשורת. עוד יודגש כי נשיא המדינה נבחר לתפקידו ברוב חסר תקדים, לאחר שקיבל תמיכה רחבה מכל סיעות הבית ולא היה צריך את תמיכתו של נתניהו או מי מטעמו", הוסיפו בבית הנשיא.

לגבי בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה בשבוע שעבר נמסר כי "בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו תיבחן ככל בקשה חנינה, ותיקח עוד שבועות ארוכים. בחינתה נמצאת כעת בידי גורמי המקצוע במשרד המשפטים".