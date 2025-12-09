תת-אלוף גל עשהאל, סגן הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, דוחה את הטענות כלפיו בנוגע לניהול חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן ומגלגל אל היועמ"שית את האחריות על אופן בדיקת הפרשה, כך דיווח אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, בחקירתו במשטרה טען עשהאל כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכת היועמ"שית". חוקר המשטרה הטיח בתת-אלוף עשהאל כי "הבדיקה שלך הייתה רשלנית. לא מספיק התאמצת, לא מספיק עשית. אתה משחק ועייף, אתה לא רציני". סגן הפצ"רית השיב כי אינו רשלן. "אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית. המשנה לפרקליט המדינה אמר שהבדיקה מעמיקה ורצינית", אמר.

עוד הוסיף עשהאל: "הלשכה נותנת לי ריקושטים שגם נאמרו בהמשך לבג"ץ, שהבדיקה מאוד רצינית ומעמיקה. אז מה אתם רוצים ממני? אני לא ביצעתי עד עכשיו חקירת הדלפות - זו הראשונה שמוניתי לנהל".

הוא טען כי אין שום מהלך פלילי מצידו. "אם אתם בעצמכם טוענים שלא הייתי מודע ולא עצמתי עיניים במכוון, איפה העבירה הפלילית שלי? זה שבדיעבד התברר שעבדו עליי בעיניים - זו לא אשמתי. טענת התובע הצבאי הראשי גל סולומש שהוא הציע לי 'בוא תדבר איתי' מופרכת. הוא הטעה אותי כשחוקר מצ"ח פנה אליו מטעמי".