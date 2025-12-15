הגרלת דירת החלומות של קרן "עם ישראל חי", אחד הפרויקטים המיוחדים שמטרתו תרומה לקהילה, ממשיכה לתפוס תאוצה ומייסד ויו"ר הקרן, שמואל סקט, מספר על העשייה המבורכת.

"אנחנו עושים גיוס פעם אחת בשנה - ומחלקים את הכסף. אין אצלנו משכורות או משרדים ורכבים. יש עלויות של ההגרלה אבל כל מה שנכנס מעבר לזה אנחנו מחלקים לפרויקטים חשובים במדינת ישראל. לדוגמה, אנחנו התורם הגדול ביותר ליחידת הכלבנים לישראל, שפועלת לחיפוש נעדרים והצלת נפשות. באחרונה קנינו ציוד רפואי ליישוב עמנואל בהיקף של כ-100 אלף שקלים, אנחנו גם תומכים באלמנות ויתומי צה"ל, תמכנו בישיבת הסדר בטפחות בגליל ובנינו פנימייה חדשה, וכמובן עוזרים לחוות ביהודה ושומרון - כולל 'מצפה לאה' החווה החרדית הראשונה. הכל מהכסף של הגרלת החלומות".

לחצו כאן לקחת כדי להשתתף בהגרלת החלומות

כשסקט מדבר על התרומה הוא מדבר בעצם על הכסף שלכם - מי שמצטרפים להגרלה - ובכך תורמים להתפתחות העם בארצו. "אין לנו גבירים תומכים. אנחנו מוכרים כרטיסי הגרלה וכל אחד נותן כפי יכולתו. זה פרויקט של עם ישראל עבור ארץ ישראל".

אבל לא רק בארץ ישראל שותפים להגרלה אלא גם מסביב לגלובוס. "לפני חודש הייתה לנו הגרלת בונוס על סך 15 אלף דולר. זכתה מישהי שהשתתפה פעם ראשונה מצרפת. היא לא ידעה הרבה על הקרן אבל ראתה שהיא תורמת לחיילי צה"ל ורצתה להיות שותפה. היא אמרה תודה על הזכייה אבל ציינה שמה שנותן לה את הכוח הוא תמיכה בחיילים".

לחצו כאן והשתתפו בהגרלת החלומות ב-8% הנחה לרגל חנוכה (קוד קופון - חנוכה)

הפרס הגדול הוא דירת פאר בלב ירושלים בשווי 1.2 מיליון דולר עם ריהוט מלא וכולל מרפסת סוכה. "הזוכה מקבל את הנכס שיועבר על שמו בטאבו", מצהיר סקט. זאת לצד פרס בהגרלת הבונוס שעמד על 15 אלף שקלים.

בימים אלה, לרגל חג החנוכה, ניתן להשתתף בהגרלה ב-8% הנחה (בהכנסת קוד קופון חנוכה).

רוצים להיות שותפים בהגרלה ובתרומה למען עם ישראל? לחצו כאן