איתן מור משחזר את הימים הקשים בשבי צילום: באדיבות המצלם

שורד השבי איתן מור שיחזר הערב (שלישי) לראשונה בפומבי את השנתיים הקשות שעברו עליו בשבי חמאס.

"כל המלחמה הייתי בצפון הרצועה ובחודשיים הראשונים של המלחמה ישבתי במנהרה עם זיו ברמן. כפי שאתם יודעים צה"ל נכנס בכל הכוח לעיר עזה בתחילת המלחמה ובאחד הלילות במנהרה התחילו הרבה הפצצות וכל המנהרה רעדה וחשבנו שתקרוס. חשבתי לעצמי מה אני עושה, התחלתי לשיר שירים של אייל גולן וזיו הצטרף אליי. שכחנו שאנחנו בעזה לכמה רגעים", סיפר מור באירוע של השר ניר ברקת.

הוא הוסיף "תמיד בתקופות הקשות בשבי הייתי שם לי בראש את החיילים שנופלים במלחמה, את אלו שנרצחו בשבעה באוקטובר, המשפחות השכולות והפצועים, וכל כך רציתי ללכת הביתה אבל ידעתי שהמלחמה הכרחית להחזרת הביטחון לכל התושבים אז הייתי אומר תודה שנשארתי עוד יום בחיים, וזה באמת עזר לי".

באירוע העניק השר ברקת את "אות הגבורה" לאיתן מור ולאביו צביקה. ברקת העניק את האות לאיתן מור על "גבורתו בשבי ומאז החזרה", ואילו ד"ר צביקה מור קיבל את האות על "ניהול המאבק האחראי להשבת החטופים כשטובת מדינת ישראל לנגד עיניו".