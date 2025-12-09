היה שווה לחכות. אחרי יותר משנתיים, הערב (שלישי) חזרו באופן רשמי משחקי ספורט אירופיים לישראל.

היה זה כאשר הפועל ירושלים אירחה במסגרת מפעל היורוקאפ, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה, את המבורג הגרמנית למשחק במסגרת המחזור ה-10 ביורוקאפ.

בעוד ירושלים הגיעה למשחק עם רצף של 10 ניצחונות רצופים, הגרמנים שממול הפסידו את כל משחקיהם העונה, בכל המסגרות וכך זה גם היה נראה על הפרקט.

ירושלים לא התקשתה מול האורחים מגרמניה, במשחק שנערך באולם הטוטו שבחולון בשל אירועי החנוכה המתקיימים בהיכל הפיס ארנה, אולמה הביתי של הפועל ירושלים.

לכל אורך המשחק הובילה ירושלים בהפרש דו-ספרתי ולעיניי 4,000 מאוהדיה שהגיעו למשחקה האירופי הראשון בארץ, מאז השבעה באוקטובר, זה נגמר עם 76:86 וניצחון 11 ברציפות להפועל ירושלים.

קבוצה ישראלית נוספת שניצחה היום במסגרת מפעל אירופי, היא בני הרצליה שהשיגה אמנם את ניצחונה הראשון העונה במסגרת ליגת האלופות של פיב"א, עם 81:82, אך למעשה סיימה את דרכה במפעל האירופי כאשר סיכוייה להעפיל לשלב הבא אפסו וזו תסיים את דרכה במקום האחרון בבית ד'.