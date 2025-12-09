"אין ראוי ממנו": המהלך שמקדם יו"ר הכנסת להענקת פרס נובל לטראמפ צילום: דוברות

בפגישה שנערכה בוושינגטון בין יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ליו"ר בית הנבחרים האמריקני מייק ג'ונסון, הושק מהלך פרלמנטרי ייחודי: גיבוש יוזמה בינלאומית להמלצה על הענקת פרס נובל לשלום לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בפגישה נכח גם מנהיג הרוב בבית הנבחרים, סטיב סקאליס. בתום השיחה חתמו אוחנה וג'ונסון על מכתב רשמי לוועדת פרס נובל לשלום ובו קריאה לבחור בטראמפ כזוכה בשנת 2026.

מדובר בהמשך למהלך עליו הכריז יו"ר הכנסת בעת ביקורו של טראמפ בישראל ולנאום שנשא ג'ונסון בקונגרס למחרת. מטרת השניים כעת היא לגייס יושבי-ראש פרלמנטים מרחבי העולם להצטרף לחתימה עד למועד האחרון להגשת מועמדויות בסוף החודש הבא.

במכתב שהועבר לוועדה, מציינים השניים שורה של מהלכים ויוזמות שלטענתם תרמו לייצוב אזורי ולעידוד הסדרים בין מדינות, בהם הסכמי אברהם, הסדרים בין הודו לפקיסטן, הסכם שלום בין תאילנד לקמבודיה, פיוס בין קונגו לרואנדה, שיפור יחסים בין סרביה לקוסובו והפגת מתחים בין מצרים לאתיופיה. בנוסף צוין כי טראמפ הוביל את תוכנית 20 הנקודות להסדר בעזה, וכפה, לדבריהם, את שחרורו של אחרון החטופים החיים מרצועת עזה.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ציין לאחר הפגישה: "אני מבקש להודות ליו"ר בית הנבחרים, ידידי מייק ג'ונסון, על שותפות אמת במהלך צודק. אין אדם אחד בעולם שעשה יותר מהנשיא טראמפ למען השלום בשנה החולפת - ואין ראוי ממנו להכרה על המאמצים ועל התוצאות שהצילו חיים רבים".

ג'ונסון הצטרף לדברים ואמר: "בהשבת מסורת 'שלום מתוך עוצמה', הנשיא טראמפ עשה היסטוריה. בעוד שהעולם שאף לשלום במזרח התיכון במשך דורות - הוא יצר את הדרך לכך. אני גאה לפעול יחד עם היו"ר אוחנה לגיוס מנהיגי פרלמנטים ברחבי העולם למהלך".