המשטרה עצרה הערב (שלישי) שני חשודים בתקיפת שוטרים ביציאה מתל שבע במחסום שהוצב במסגרת מבצע "סדר חדש".

אחד החשודים קילל וירק לעבר שוטרים והחשוד השני ניסה לתקוף אותם.

בהודעה שנמסרה מטעם המשטרה נמסר "לוחמי המשמר הלאומי דרום הפועלים במסגרת מבצע "סדר חדש" שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי, ביצעו בידוק במחסום בטונדות ביציאה מהיישוב תל שבע. בשלב מסוים רכב שהגיע למחסום הבטונדות סירב להיענות להוראות הלוחמים במקום. אחד הנוסעים, החל לקלל ולירוק לעבר השוטרים, יצא מהרכב ותקף אותם. הלוחמים השתלטו עליו ועצרו אותו. מיד לאחר מכן יצא נהג הרכב וניסה למנוע את המעצר, גם הוא נעצר. בשלב זה שני החשודים הועברו לחקירה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גיבה את השוטרים. "מי שירים יד על שוטרים, ייעצר. יש סדר חדש בנגב".