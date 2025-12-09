סופת "ביירון", שכבר גרמה לנזקים משמעותיים ביוון ובקפריסין, עושה את דרכה לישראל וצפויה להכות בעוצמה במהלך הלילה הקרוב.

על פי התחזיות, יירדו כמויות משקעים חריגות של עד 150 מילימטרים בזמן קצר, מה שמעלה חשש כבד להצפות נרחבות במישור החוף ולשיטפונות בזק בנחלים ברחבי הארץ.

במהלך היומיים האחרונים ירדו לאורך מישור החוף הצפוני בין 60 ל-70 מילימטרים של גשם, אך במערכת הנוכחית צפוי שיא המשקעים רק בימים הקרובים.

הערב (שלישי) החל גשם לרדת בתל אביב ובאזור הצפון, והוא עתיד להתחזק בהדרגה. הגשמים יתרחבו אל מישור החוף, השפלה ופנים הארץ, וילוו ברוחות חזקות במהירות של 60 עד 80 קמ"ש.

מחר צפויים גשמים כבדים מלווים בסופות רעמים וברקים, בעיקר בשעות הבוקר המאוחרות. הסופה צפויה להדרים עד לאזור מדבר יהודה, ים המלח ומרכז הנגב, שם קיימת היערכות מחשש לשיטפונות בזק העלולים לסכן מטיילים ותושבים.

ברשויות המקומיות ובכוחות החירום החלו להיערך למזג האוויר הסוער. עיקר הגשם צפוי ביום חמישי, אך החל ממחר ועד יום שישי יימשכו כמויות משקעים גדולות במיוחד, עם חשש מתמשך להצפות ושיטפונות.