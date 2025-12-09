בזמן שקבוצתו מתמודדת במסגרת מחזור נוסף בליגת האלופות מול פרנקפורט הגרמנית, בלמה המוביל של ברצלונה הספרדית נחת במפתיע בישראל.

שבועיים לאחר שקיבל כרטיס אדום ישיר ב-3:0 לצ'לסי במסגרת ליגת האלופות ומספר ימים לאחר שהודיע במפתיע כי הוא עוזב את הכדורגל לתקופה זמנית בשל מצב נפשי קשה בו הוא נמצא, נחת היום (שלישי) רונאלד ארואחו בישראל.

הבלם הפותח של הקבוצה הגדולה מברצלונה והקפטן השני שלה, נחת בישראל באופן מפתיע זאת לטובת ביקור דתי בירושלים.

המקום הראשון אליו הגיע ארואחו בביקורו בישראל הוא הכותל המערבי שם התפלל.

בברצלונה אמרו כי הביקור בירושלים מתואם איתם וכי מטרתו הוא לאפשר לשחקן למצוא מקום שלו ורגוע.

מי שכמובן תקפו את השחקן האורוגוואי של ברצלונה על בחירתו להגיע לישראל בכלל ולירושלים בפרט, היו פעילים ערבים ברשתות החברתיות, שכתבו דברים בגנות ישראל ולגלגו על כך שהשחקן בחר להגיע לישראל לנוח ולהירגע.

"קשה לדבר על חיפוש שלווה באיזור שבו פלסטינים חיים תחת האפרטהייד הישראלי או על תיירות באיזור בו מתחולל טבח", כתבה העיתונאית ליילה חאמד, שמתרימה כספים לעזה ומביעה לא פעם את דעותיה כנגד ישראל.