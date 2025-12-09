יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, ח"כ יולי אדלשטיין, יצא הערב (שלישי) בביקורת קשנה כלפי חוק הגיוס שמקדמת הקואליציה.

בראיון לכאן חדשות, טען אדלשטיין כי ההצעה במתכונתה הנוכחית אינה נותנת כל מענה לצורכי צה"ל, וכי נתניהו איננו מפעיל את כובד משקלו הפוליטי כדי להוביל את החוק.

אדלשטיין ציין כי בצה"ל מדווחים על מחסור של כ-12 אלף לוחמים ותומכי לחימה, אולם החוק אינו מתמודד עם הפער האמיתי. לדבריו, הכנסת סעיפים חדשים ברגע האחרון - שבהם לא דנו כלל במהלך השנה - היא "שיטת העיזים" שנועדה לייצר מאבק מלאכותי ולהציג ויתור כתוצאה מהישג פוליטי.

לגבי עמדת ראש הממשלה, אמר אדלשטיין: "אני מכיר את נתניהו 30 שנה. כשמשהו חשוב לו - הוא מתאבד עליו. זה לא מה שקורה כאן. אני יודע כמה טלפונים הוא עושה ביום וכמה פגישות הוא מקיים כשהוא רוצה להעביר מהלך. במקרה הזה - לא ראיתי את זה".

אדלשטיין השתמש במילים חריפות במיוחד נגד נוסח החוק: "מה שכתוב שם זו השתמטות, זה לא גיוס. חוק ביסמוט הוא לצערי חוק ההשתמטות".

לדעתו, הנזק הפוליטי לקואליציה ולליכוד, צפוי להיות כבד. "התנגדות לחוק הזה לא מגיעה מהקפלניסטים - אלא ממי שמצביע לליכוד ולציונות הדתית".