ביקורת חריפה הופנתה אמש (שלישי) כלפי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בנושא טיפול הפרקליטות בפרשת אסון מירון.

השופט בדימוס פרופ' מנחם פינקלשטיין, המשמש כנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה, הזהיר כי ההתמהמהות בהכרעה אם לחדש את החקירה הפלילית עלולה להוביל להתיישנות.

כמעט שנתיים לאחר שועדת החקירה הממלכתית סיימה את עבודתה והמליצה לבחון חידוש החקירה, טרם התקבלה החלטה בנושא. פינקלשטיין כתב בדוחו: "בשלב זה אף קבלת החלטה אם לפתוח בהליך פלילי אינה נראית באופק. מצב דברים זה אינו מתקבל על הדעת".

במרכז הביקורת עומדת השאלה מדוע הפרקליטות טרם הכריעה בנושא, כאשר 45 משפחות ממתינות לתשובה האם יינקטו הליכים משפטיים נגד האחראים לאסון. היועץ המשפטי הקודם, אביחי מנדלבליט, עצר את החקירה כאשר הוקמה ועדת החקירה, אך מאז פרסום ממצאיה במרץ 2024 לא חל התקדמות משמעותית.

הפרקליטות השיבה כי היא ממשיכה לבחון את הממצאים בצוות מורחב, אך פינקלשטיין דחה את ההסבר וקבע שהזמן שחלף מחייב "המרצה ממשית של הפעולות". הנציב גם גילה כי חלק מהחומרים שהוגשו לוועדה עדיין לא הועברו לגורמי החקירה, למרות חשיבותם.

האזהרה המרכזית בדוח הנציב היא שהשיהוי עלול לשמש בעתיד כנימוק לאי-פתיחת חקירה או לסגירת התיק. "יש למנוע זאת ולפעול בטרם התיישנות", נכתב.