קמפיין בטיימס סקוור: "לא שוכחים לרגע אחד את רן גואילי" הקונסוליה הישראלית בניו יורק

הקונסוליה הישראלית בניו יורק, בראשות הקונסול הכללי אופיר אקוניס, השיקה היום (שלישי) קמפיין הסברה בטיימס סקוור הקורא להחזרתו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון שמוחזק בשבי ארגון הטרור הרצחני חמאס.

לדברי אקוניס: "אנחנו לא שוכחים לרגע אחד את רן גואילי, גיבור ישראל. כשהוא פצוע בכתפו, יצא רני להגן ולהדוף את מפלצות החמאס שפלשו לישראל ב-7/10. ישראל דורשת מחמאס לממש את שלב א' במלואו, לפני שניגש לתחילת שלב ב' של תכנית הנשיא טראמפ".

הקמפיין החדש הוא חלק ממאמצי ההסברה שמוביל שר החוץ גדעון סער בשיתוף הקונסוליה הישראלית בניו יורק, שמטרתם להעלות את המודעות הציבורית ולהגביר את הלחץ הבין־לאומי לשחרורו של גואילי מהשבי.