שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של בוליביה פרננדו ארמאיו חתמו הלילה (רביעי) בוושינגטון על הסכם רשמי להשבת היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. במעמד החתימה השתתף גם שר האוצר והכלכלה של בוליביה, חוסה גבריאל אספינוזה.

בהסכם שנחתם מצהירות שתי המדינות על כוונה "לחידוש הקשרים בין העמים, לרבות גילוי מחדש של המורשת הרוחנית והתרבותית של ארץ הקודש על ידי בוליביאנים, וישראלים החוזרים לחקור את יופייה הטבעי עוצר הנשימה, המסורות התרבותיות העשירות והכנסת האורחים החמה של בוליביה".

בנוסף נכתב כי הצדדים "מודעות להזדמנות ההיסטורית לחבור למאמץ משותף לקידום עתיד יציב, בטוח ומשגשג יותר לטובת שני עמיהן" וכי הן "שואפות לחידוש יחסים דיפלומטיים מלאים, ידידות ושיתוף פעולה ביניהן".

עוד מתחייבות המדינות כי "יחדשו יחסים דיפלומטיים מלאים וימנו שגרירים מטעמן בהקדם". הצהרה זו צפויה להוביל לפעולות מעשיות כבר בחודשים הקרובים, כולל חילופי משלחות רשמיות ופתיחת ערוצי עבודה משותפים.

השר סער התייחס באירוע לחשיבות המהלך ואמר: "היום אנחנו מסיימים פרק ארוך ומיותר של נתק בין שתי האומות שלנו. אני שמח להודיע כי ישראל ובוליביה מחדשות את היחסים הדיפלומטיים ביניהן. חתמנו זה עתה על ההצהרה המשותפת לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבוליביה. ההצהרה המשותפת מציבה מסגרת ברורה לחידוש הקשרים בינינו.

סיכמנו להשיב את היחסים הדיפלומטיים המלאים ולמנות שגרירים בזמן הקרוב. החלפנו הזמנות הדדיות לנציגי ממשל והמגזר הפרטי. נבקר אחד את השני במדינות כדי לבחון הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה. שני משרדי החוץ יקיימו דיאלוג שוטף בנושאים בילטרליים, אזוריים ורב־צדדיים. מטרתנו היא לחזק ולהעמיק את היחסים בתחומים רבים", הדגיש סער.

לדבריו, ביטול חובת הוויזה לתיירים ישראלים צפוי להגדיל משמעותית את היקף התיירות לבוליביה: "אני יודע שאלפי ישראלים יחזרו לבקר במדינה היפהפייה הזו מדי שנה. זה יתרום לחיזוק הגשר האנושי בין העמים".