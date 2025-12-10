מעצר חשודים מארגון הפשיעה צילום: דוברות המשטרה

מאות שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פשטו הלילה (רביעי) על מתחמים המשויכים לבכירי ארגון הפשע "בכרי". במהלך הפעילות נעצרו לחקירה מספר בכירים בארגון, לצד אנשי עסקים ובכירים בעבר ובהווה בעיריית נצרת, במסגרת פרשיית "מבוך הכסף".

החשודים מואשמים בכך שלקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לגורמים בארגון "בכרי", פעולה שלפי החשד הובילה לפגיעה משמעותית במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובהידרדרות איכות החיים של תושביה.

החקירה העלתה ראיות המצביעות לכאורה על כך שארגון הפשע הצליח להשתלט על ההתנהלות הכלכלית בעירייה, תוך הפעלת לחץ על עובדים בכירים שהפכו חלק ממנגנון העברת הכספים לארגון והלבנת הון.

ארגון "בכרי" מוכר כגוף פשיעה מרכזי בפעילות עבריינית בצפון, ובעיקר בנצרת. על פי החשד, הארגון עוסק בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים, השתלטות על מכרזים, ובשנים האחרונות אף נקשר למספר אירועי רצח במסגרת מאבקי כוח מול ארגוני פשע אחרים.

האירוע מתרחש זמן קצר לאחר חשיפת פרשיית "הנסיך" בשבוע שעבר, שבה הופעל עד מדינה נגד ארגוני הפשיעה "אבו לטיף" ו"חרירי". במסגרת אותה פרשה נעצרו רבים, בהם אחד מראשי ארגון "אבו לטיף", נדאל אבו לטיף.

בהמשך היום, ובהתאם לממצאי החקירה, צפויה היחידה המרכזית של מחוז צפון לבקש את הארכת מעצרם של החשודים המרכזיים.