בבית שלנו יש בעל החלומות. האיש שלי נוטה לחלום חלומות ססגוניים במיוחד, ונוהג הוא במשפחתנו לעסוק בפתרון החלומות של אבא.

פרשת וישב מפגישה אותנו עם החלומות של יוסף. ואמנם ברור שמדובר בחלומות בעלי משמעות נבואית, אך הם מזמינים גם התבוננות מדעית סביב השאלה כיצד חלומות נוצרים, מה הם משקפים, ומה ייחד את יוסף כמפרש חלומות יוצא דופן.

יוסף מציג בפרשה שני חלומות המאפיינים היטב את מה שהיום מכונה חלומות חוזרים בעלי נושא מרכזי. במחקר השינה נמצא כי חלק גדול מהחלומות בעלי תוכן בהיר ונרטיבי מתרחש בשלב REM שבו פעילות המוח גבוהה יחסית, כמעט כמו בעירות. בשלב זה גובר השילוב בין מרכזי הזיכרון לבין מרכזי הרגש, וזהו הרגע שבו המוח מעבד מתחים, שאיפות וחששות. יוסף חולם על האלומות ועל הכוכבים, וזה מוטיב זהה הקשור למעמדו במשפחה. ואמנם החלומות נושאים משמעות נבואית, הם תואמים למנגנון הפסיכו־ביולוגי של ילד יתום במסגרת משפחתית מורכבת. החלום מבטא שאיפות פנימיות ויכולת לראות מעבר לקיים.

המחקר המודרני מצביע על כך שחלק גדול מהחלומות הוא למעשה שחזור של אירועים יומיומיים, אולם בעיבוד עמוק יותר ובשילוב פרטים שאינם קשורים ישירות למציאות. זהו מנגנון שהמוח משתמש בו כדי לארגן מידע ולייצב זיכרונות לטווח ארוך. תופעה זו, הנקראת memory consolidation , מתרחשת במיוחד בשלבי שינה מאוחרים. כאשר התורה מספרת שיוסף מספר את חלומותיו בבוקר, הדבר עולה בקנה אחד עם הידע שהחלומות העמוקים מתרחשים לקראת סוף הלילה, סמוך ליקיצה, ולכן זוכרים אותם.

במקביל, ישנם חלומות המשמשים כאמצעי ויסות רגשי. מחקרים עדכניים בתחום הדמיית מוח הראו כי בזמן חלום נפגעת פעילות האמיגדלה בצורה חלקית, וזה מאפשר למוח לעבד רגשות עזים מבלי להציף את האדם. כך נוצר מרחב סימבולי הנשלט פחות על ידי פחד. החלום מתגלה כמנגנון שמאפשר לאדם להתמודד עם מצבים טעונים בלי להתרסק תחתיהם.

הפרשה מדגישה גם את יכולתו של יוסף לפרש חלומות, יכולת שאינה רק מתנת אלוקים אלא מתוארת גם ככישרון אנושי. פרשנות חלומות דורשת זיכרון טוב, יכולת קישור בין פרטים ורגישות לסמליות. במחקר הנוירולוגי נמצא כי אנשים בעלי חשיבה אסוציאטיבית ובעלי נטייה להבחין בדפוסים זוכים לזכירות חלומות מוגברת. תכונות אלו מתאימות לדמותו של יוסף כפי שהיא מתוארת לאורך ספר בראשית. הוא מבחין בפרטים שרוב האנשים מפספסים, בין אם בבית יעקב ובין אם בהמשך בבית הסוהר במצרים. היכולת לפרש חלומות קשורה גם לאזורים קוגניטיביים במוח המתפתחים בעיקר בגיל ההתבגרות, זמן שבו נמצא יוסף בפרשה.

חלומם של שר המשקים ושר האופים מדגים היטב כיצד חלומות משקפים דאגות פנימיות. מחקרים מצאו כי אסירים, אנשים בבידוד או תחת לחץ קיצוני מדווחים על חלומות בהירים במיוחד, המתארים חששות הישרדותיים או תסריטים של תקווה וייאוש. החלומות בפרשה תואמים זאת באופן מדויק. כל אחד מהשרים חולם על תחום עבודתו, אך בעומקם זהו עיבוד של מציאות מאיימת.

אחד המחקרים המעניינים ביותר בעשורים האחרונים מצביע על כך שחלומות עשויים למלא תפקיד חשוב בקבלת החלטות. לפי הממצאים, חלום מורכב יכול לשלב מידע שמופיע בתודעה ביום יום לצד פרטים הנמצאים מתחת לסף המודעות. זה יוצר תובנות חדשות שיתכן שלא היו נולדות בזמן ערנות. אולי זאת הכוונה בביטוי 'צריך לישון על זה'. יוסף משתמש בחלומות שלו ושל אחרים כדי לנווט את דרכו. הם הופכים להיות חלק מהמסלול שמובילה אותו עד לשליחות חייו, לעמדת הנהגה, ולהגשמת הנבואה.

