הגרלת דירת החלומות של קרן עם ישראל חי נמשכת גם השנה, עם מבצע חגיגי לרגל ימי החנוכה.

דירה מרוהטת ויוקרתית בשווי 1,200,000 דולרים תוגרל בין משתתפי ההגרלה, כשההכנסות מועברות לפרויקטים חברתיים וסיוע לנזקקים. ההגרלה פתוחה לציבור הרחב ומתקיימת בירושלים.

לרגל חג החנוכה, הוכרזה הטבה מיוחדת: 8% הנחה על רכישת כרטיסים, לכל כמות, באמצעות הזנת הקוד "חנוכה". ההנחה תקפה עד נר שמיני. לדוגמה, כרטיס בודד שמחירו 660 שקלים ימכר ב-607 ש"ח בלבד, ורכישת עשרה כרטיסים תחסוך 528 שקלים.

מעבר להנחה, כל רכישה מקנה גם כרטיס נוסף במתנה, המתווסף להגרלה המרכזית על הדירה וגם מזכה את הקונה בהשתתפות אוטומטית בהגרלת בונוס על סך 15,000 דולר. הגרלה זו תתקיים מיד לאחר חנוכה, והיא אחת מתוך שלוש הגרלות בונוס מתוכננות.

הקרן מדווחת כי זהו המחזור השמיני של הגרלת הדירה, כאשר ההכנסות מוקדשות למגוון מטרות, בהן סיוע למשפחות במצוקה, פעילות יחידת הכלבנים לישראל, תמיכה באלמנות וביתומים לקראת חתונתם וחיזוק בתי תמחוי. בנוסף, חלק מהפעילות מוקדש השנה ליהדות התפוצות ולאולפנים המסייעים לעולים חדשים.

שמואל סקעת, מייסד ויו"ר קרן "עם ישראל חי" צילום: קרן עם ישראל חי

עוד נמסר מהקרן כי בשנים האחרונות הועברו התרומות גם למיזמים בחקלאות, לאיתור נעדרים ולתמיכה בחקלאים מהעוטף ומהצפון. השנה הודגש הדגש על ערבות הדדית ועזרה לחברה הישראלית והיהודית בארץ ובתפוצות.

רכישת כרטיס אחד עולה 660 שקלים, וניתן לשלם בעשרה תשלומים של 66 שקלים. כל רכישה כוללת את ההנחה, את הכרטיס הנוסף ואת הכניסה להגרלת הבונוס - עד נר שמיני.

